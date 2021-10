Basket, Serie A1 2021/2022: Trieste batte Brescia 80-72 cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Alma Trieste 2017-2018 - Foto Archivio LNP

Allianz Pallacanestro Trieste batte Germani Brescia per 80-72 nella sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e conquista il suo secondo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks con 25 punti davanti al suo avversario Amedeo Della Valle che si ferma a quota 19.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Campogrande ma la prima frazione termina 16 pari. Il secondo quarto è invece a senso unico per Trieste, che fa segnare 31-15 in 10 minuti, portando quindi il risultato all’intervallo 47-31

Il terzo quarto vede invece la rimonta di Brescia, che fa segnare pen 12 punti in più di Trieste e rosicchiando punti per l’ultima frazione. Proprio l’ultimo quarto è pieno di soprese e in un’emozionante testa a testa, tra sorpassi e controsorpassi, alla fine la spunta Trieste con un totale di 80-72.

IL TABELLINO

TRIESTE-BRESCIA 80-72 (16-16, 31-15, 12-24, 21-17)

TRIESTE: Banks 25, Sanders 12, Fernandez 4, Konate 4, Longo 0, Deangeli 0, Mian 0, Delia 6, Cavaliero 0, Campogrande 14, Grazulis 10, Lever 5.

BRESCIA: Gabriel 7, Moore 0, Mitrou-Long 15, Petrucelli 4, Della Valle 19, Eboua 0, Parrillo 0, Cobbins 15, Biatcha 0, Burns 3, Laquintana 7, Moss 2.