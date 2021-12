Basket, Serie A1 2021/2022, Treviso-Pesaro 63-73: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

La Carpegna Prosciutto Pesaro ha superato la Nutribullet Treviso Basket per 63-73, dunque in trasferta, affermandosi in occasione della disputa valida per l’undicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Trevigiani fermatisi dopo la straordinaria vittoria su Reggio Emilia, mentre lombardi arrivati al terzo successo consecutivo in massima serie cestistica italiana. Ritmo perennemente imposto da Pesaro, con le qualità straordinarie di Lamb e il pragmatismo di Zanotti a far la differenza; non basta l’apporto del trio Akele-Sims-Dimsa per Treviso, in quanto assente o quasi il sostegno del resto dei compagni in fase realizzativa. Importante vittoria esterna di Pesaro, utile per risalire la classifica; battuta d’arresto inaspettata di Treviso, dopo le ultime performance di spessore che hanno sorpreso gli appassionati.

IL RESOCONTO

Primo quarto con partenza lampo di Pesaro, beneficiaria dei guizzi di Jones e Sandford, per un inizio a stelle strisce che ha comportato lo 0-4 primordiale e successivamente un solido 10-15. Akele top scorer per Treviso, con Sims a sostenerlo, ma padroni di casa costantemente in difficoltà nel contenere le iniziative degli ospiti: 10-20. Reazione caratteriale dei trevigiani, ma Lamb salito in cattedra sul finale di parziale, con una tripla valsa il +9 sul 14-23. Casarin ottimo interprete dell’ultimo minuto di gioco, seppur Zanotti abbia spezzato il suo ritmo firmato il 17-26 dalla lunetta. Secondo parziale con Zanotti a inanellare canestri importanti sino al 19-32; punteggio rassicurante per i pesaresi, con Camara a migliorare la situazione: 19-34. Evoluzione totalmente a favore dei corsari, con il botta e risposta tra Sokolowski e Tambone a definire il 32-43 all’intervallo.

Terzo quarto sulla falsariga del precedente, con l’implacabile Jones a firmare l’eloquente vantaggio ospite tra schiacciate poderose e punti dalla lunetta: 32-48. Dimsa e Akele strepitosi in seguito, bravi a incoraggiare i propri compagni con iniziative vincenti, 4 punti a distanza di pochi secondi e 36-48. Situazione in discesa per i padroni di casa sino al 48-51 firmato da Akele, ma Lamb collezionatore seriale di punti come fossero figurine: cestista on fire e 51-57. Quarto e ultimo parziale ricco di interruzioni, con percentuali realizzative non eccelse, ma una costante: dominio territoriale ospite. Epilogo sul 63-73 delineato da Zanotti, onnipresente e game-changer.

TABELLINO NUTRIBULLET TREVISO BASKET-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 63-73 (17-26; 15-17; 19-12; 12-18)

TREVISO – Akele 16, Sims 13, Dimsa 12, Sokolowski 9, Casarin 8, Jones 3, Imbrò 2, Russell 0, Bortolani 0, Faggian N.E., Vettori N.E, Chillo N.E.

PESARO – Zanotti 18, Lamb 13, Moretti 12, Jones 11, Tambone 5, Larson 4, Sanford 4, Camara 3, Demetrio 3, Stazzonelli N.E.