Basket Serie A1 2021/2022, Treviso-Napoli 67-77: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Giordano Bortolani - Foto Michele e Riccardo Gregolin

La Nutribullet Treviso Basket cede 67-77 in casa contro la GeVi Napoli Basket nella sfida valevole per la 25esima giornata della Serie A1 2021/2022. Avvio drammatico per gli uomini di Menetti, che nel secondo quarto incassano un parziale di 3-20 e vedono gli ospiti scappar via. I veneti reagiscono nel terzo quarto, ma i partenopei reagiscono e annullano i tentativi di rimonta avversari, conquistando così la seconda vittoria consecutiva. Ai padroni di casa non bastano i 22 punti di Tomas Dimsa, mentre tra gli ospiti spiccano i 27 di Markis McDuffie. Di seguito, la cronaca ed il tabellino della partita.

LA PARTITA

Avvio di match non scoppiettante, con le difese che lavorano bene e Russell che riesce a sbloccare il punteggio dopo quasi tre minuti di gioco (2-0). La tripla di Zerini riporta in vantaggio Napoli (4-5), che poi allunga con il canestro da tre di Velocka (8-12) e chiude il primo quarto in vantaggio 17-10. Nel secondo quarto Treviso si blocca e i partenopei ne approfittano (10-21); Jones sblocca i padroni di casa (12-21), che però non riescono a cambiare ritmo (13-29) e incassano un pesantissimo parziale di 3-20 che lancia la formazione ospite (13-37).

Nel terzo quarto Treviso torna in campo con un altro atteggiamento e infila subito cinque punti (18-37), costringendo Napoli al time-out. Dimsa e Sokolowski trascinano i veneti (26-44), che rosicchiano punto su punto (38-48), ma il canestro di McDuffie allo scadere consente a Napoli di riportarsi a +12 (40-52). Capitan Imbrò rilancia Treviso in avvio di ultimo quarto con una bella tripla (45-52), ma Napoli piazza quattro punti consecutivi frenando gli avversari (47-62). Treviso non molla (51-61) ma gli ospiti sono bravi a respingere i tentativi di rimonta (53-72) e con la schiacciata di Parks a meno di 30″ dalla fine chiudono i giochi per il conclusivo punteggio di 67-77.

IL TABELLINO

TABELLINO NUTRIBULLET TREVISO-GEVI NAPOLI 67-77 (10-15, 3-22, 21-11, 27-25)

TREVISO: Bortolani 3, Imbrò 9, Chillo 7, Sokolowski 6, Dimsa 22, Jurkatamm, Russell 4, Faggian, Sims 8, Jones 6, Akele. All. Menetti.

NAPOLI: Zerini 12, Vitali 5, Velicka 4, Parks 14, Rich 9, McDuffie 27, Gudaitis, Marini 2, Uglietti 2, Lomardi, Toté, Grassi. All. Buscaglia.