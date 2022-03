Basket Serie A1 2021/2022, Treviso-Fortitudo Bologna 93-99 OT1: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Gabriele Procida - Foto: profilo ufficiale Facebook Fortitudo Bologna

La cronaca e il tabellino di Nutribullet Treviso Basket-Fortitudo Kigili Bologna, valida per la 21esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Al Palaverde va in scena una partita tiratissima tra due squadre alla ricerca di punti pesanti: a spuntarla sono gli ospiti, che trovano un successo in realtà meritato per quanto visto lungo tutti i 40′, ma che arriva solo dopo il primo overtime: 93-99 il risultato finale. La Effe interrompe così una striscia di quattro sconfitte consecutive e si stacca momentaneamente dall’ultima posizione in classifica.

CRONACA – L’avvio è subito scoppiettante con Treviso che si porta sull’8-3 in poco più di minuto e Fortitudo ribalta con un controparziale di 0-7 (8-10). Durham trova la tripla del +6, ma Dimsa comincia a scaldare la mano anche da fuori dall’arco e pareggia con due triple (16-16). Il primo quarto si chiude con il gioco da tre di Procida e la tripla fallita sulla sirena da Jones (20-24). Il secondo tempo vede in generale un calo nella quantità dei punti realizzati a causa soprattutto della frenesia delle due squadre, votate al gioco offensivo che però le porta a volte a cercare soluzioni complicate. La frazione si apre con i cinque punti degli ospiti con Charalampopoulos (22-29) con Treviso che poi riesce a tornare sul -3 (28-31). Il gioco da tre di Procida fissa il nuovo +6 (28-34), che resiste fino alla fine del primo tempo (34-40).

Cinque punti di Treviso con Dimsa e Russell aprono il terzo quarto, poi ancora Dimsa e Jones, entrambi dalla distanza, pareggiano i conti (45-45). In uscita da time out, Procida trova cinque punti personali, conditi dal canestro di Groselle (45-52). Nel finale di frazione, Treviso sembra aver perso un po’ di presa sulla partita, e ciò appare evidente dalla tripla sbagliata da Imbrò a cui segue il canestro di Charalampopoulos per il +10 Fortitudo (52-62), con il quarto che si chiude 54-62. L’avvio di quarto quarto è incredibile da parte di Treviso, che si porta in vantaggio con le triple di Imbrò, Russell e Chillo (63-62). Charalampopoulos e Frazier ribaltano nuovamente il risultato (70-75), ma a 47″ è Sims a riportare avanti i suoi (80-78); sull’ultimo possesso, Frazier sbaglia il canestro della vittoria, e si va quindi all’overtime (80-80).

Nei cinque minuti aggiuntivi la partita è semplicemente al cardiopalma, con il 2/2 di Sims ad aprire ma con gli ospiti che rispondono con la tripla di Charalampopoulos e il fallo a rimbalzo di Sokolowski su Benzing, che fa 2/2 (82-85). Arrivano tre triple consecutive (nell’ordine Frazier, Imbrò e Benzing) e gli ospiti si ritrovano sul +7 (86-93). Tutto finito? Assolutamente no, perché ancora Imbrò con una tripla pazzesca segna il nuovo -2 Treviso (91-93). A quel punto, però, gli emiliani trovano un nuovo vantaggio di più di un possesso e chiudono la partita.

TABELLINO TREVISO-FORTITUDO BOLOGNA (93-99)

TREVISO: 23 Dimsa, 19 Imbrò, 14 Sims, 13 Russell, 6 Chillo, 5 Jones, 5 Sokolowski, 4 Bortolani, 4 Akele

FORTITUDO BOLOGNA: 21 Benzing, 20 Frazier, 18 Procida, 15 Durham, 15 Charalampopoulos, 10 Groselle