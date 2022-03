Basket Serie A1 2021/2022, Trento-Sassari 66-74: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Jason Burnell - Foto: profilo ufficiale Facebook Sassari

La cronaca e il tabellino di Dolomiti Energia Trento-Banco di Sardegna Sassari, valida per la 21esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Prosegue il periodo nero degli uomini di coach Molin, alla quinta sconfitta consecutiva in campionato: a vincere è infatti Sassari, che si impone con il risultato di 66-74 agganciando in classifica proprio i trentini a quota 18 punti.

IL PROGRAMMA DELLA 21^ GIORNATA

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

LA PARTITA – L’inizio delle ostilità evidenzia fin da subito quella che sarà la tendenza per gran parte del primo tempo: grande imprecisione di Trento, non solo al tiro ma anche nella circolazione di palla, che darà vita a tante palle perse (saranno 10 dopo i primi 20′). Ecco quindi che Sassari ne approfitta per piazzare subito un parziale di 0-6. L’asse Robinson-Mekowulu funziona bene, e Kruslin sigla la tripla del +9 (8-17), mentre il primo quarto si chiude sul 15-23. In avvio di secondo quarto, Sassari tocca anche il massimo vantaggio sul +11. Ma con il passare dei minuti, se Trento si conferma fragile, i sardi non ne approfittano; diversi i tiri sbagliati e il vantaggio non aumenta. La tripla di Forray e il 2/2 poco prima di metà frazione suonano la sveglia per gli uomini di coach Molin (25-30), con il pareggio firmato da Conti. Il primo tempo si chiude in maniera grottesca: Caroline perde palla in maniera ingenua, Robinson si invola ma inciampa da solo, Williams riparte a sua volta e segna il pareggio (33-33). Le statistiche di fine primo tempo parlano chiaro nel sottolineare le basse statistiche al tiro: 48% vs 54% da due, 25% vs 7% (1/14!) da tre.

Il secondo tempo si apre con Trento che per la prima volta si trova avanti grazie alla tripla di Robinson (36-35) toccando anche il +4 con il tiro dall’arco di Reynolds (41-37). Un vantaggio effimero, subito pareggiato da Sassari (41-41), che poi torna anche avanti nel punteggio grazie alle due triple di Kruslin (43-49). Il 2/2 di Forray e la tripla di Johnson sembrano ridare speranza a Trento in vista dell’ultimo quarto (50-55). In effetti, Flaccadori e Forray ristabiliscono la parità (55-55), ma nel finale, dopo la palla persa da Williams, Sassari ritrova il +7 (59-66) che di fatto chiude il match.

TABELLINO TRENTO-SASSARI (66-74)

TRENTO: 14 Forray, 12 Reynolds, 11 Johnson, 10 Flaccadori, 9 Williams, 6 Caroline, 2 Conti, 2 Ladurner

SASSARI: 14 Mekowulu, 14 Burnell, 11 Kruslin, 11 Bendzius, 10 Diop, 8 Logan, 6 Robinson