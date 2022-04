Basket, Serie A1 2021/2022, Trento-Pesaro 82-83: cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Diego Flaccadori - Foto profilo ufficiale Facebook Trento

La cronaca e il tabellino di Dolomiti Energia Trentino-Carpegna Prosciutto Pesaro, sfida valida per la 28esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Sfida al cardiopalma alla BLM Group Arena, vinta dagli ospiti per 83-82. Trento recupera uno svantaggio di 15 punti ma non riesce a gestire un +4 a 30 secondi dalla fine. Pesaro vince e sogna i playoff, i padroni di casa perdono e temono l’incubo retrocessione.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

CRONACA – Avvio da incubo per Trento, che va subito in svantaggio di 8 lunghezze ma soprattutto non trova la via del canestro per i primi 4 minuti e mezzo. Fortunatamente il time out chiamato da Molin scuote un po’ la squadra di casa, che tenta di reagire. Lo svantaggio è significativo, ma grazie ad un paio di canestri nel finale Trento riesce a chiudere la prima frazione sul -7. Poco male per Pesaro, che torna a carburare e, a suon di triple, riassapora la doppia cifra di vantaggio. Le cose sembrano mettersi davvero male per la Dolomiti Energia, ma proprio nel finale di tempo sale in cattedra Diego Flaccadori. Fantasma per circa 15 minuti, segna con grande facilità e si porta addirittura in doppia cifra (12 punti). All’intervallo lungo, Pesaro conduce comunque di 9 e sembra avere in mano il controllo della gara.

Le due squadre tornano in campo per la ripresa, ma una lo fa più dell’altra. Il terzo parziale è un dominio di Trento, che segna 26 punti contro i 15 degli avversari e, dall’iniziale -11, chiude avanti di 2. Nonostante il contraccolpo, Pesaro non demorde e parte forte nel quarto decisivo. Le triple piovono da tutte le parti e portano la firma soprattutto di Moretti e Lamb. Trento prova a restare in scia degli avversari ed evitare che scappino, e sembra riuscirci. Uno scatenato Reynolds va a segno dall’arco con una facilità disarmante, mentre la tripla che rischia di mettere fine al match la sigla Dominique Johnson. Con 30 secondi sul cronometro, però, Pesaro s’inventa due canestri da tre irreali, targati Sanford e Lamb, e si riporta avanti. Trento chiama il time out quando mancano 5 secondi. Johnson sbaglia però il buzzer beater e gli ospiti conquistano una vittoria clamorosa.

TABELLINO 82-83

TRENTO: Reynolds 19, Flaccadori 16, Johnson 15, Forray 13, Williams 9, Bradford 5, Conti 3, Mezzanotte 2, Ladurner 0, Dell’Anna N.E., Gaye N.E., Morina N.E.

PESARO: Moretti 17, Lamb 16, Sanford 13, Mejeris 9, Zanotti 9, Tambone 8, Jones 6, Delfino 5, Demetrio 0, Stazzonelli N.E.