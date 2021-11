Basket, Serie A1 2021/2022: Trento-Brescia 78-72, cronaca e tabellino

by Michele Muzzarelli

La Dolomiti Energia Trentino ha battuto 78-72 la Germani Brescia nel primo anticipo della settima giornata di Serie A1 2021/2022. Un risultato che permette a Trento di conquistare la quarta vittoria in questo campionato e compiere un importante passo in avanti in classifica, mentre Brescia si ferma dopo tre vittorie.

La cronaca – La partita inizia con percentuali poco entusiasmanti da ambo le parti, con Trento che in particolar modo fallisce le prime sette triple del suo match. Nonostante questo i padroni di casa si portano sul +6 (14-8), ma nel finale di periodo ecco che Brescia torna sotto nel segno soprattutto di Mitrou-Long e così la Leonessa chiude i primi dieci minuti in vantaggio 16-17. Anche nel secondo quarto la partita fatica tantissimo a decollare, con entrambi gli attacchi in netta difficoltà a trovare la via del canestro. Eloquente il 3/19 combinato tra le due squadre dall’arco dei 6.75, poi però si accende Flaccadori che porta Trento sul +4. Ancora una volta Brescia reagisce e un paio di giocate d’alta scuola di Della Valle permettono agli ospiti di tornare davanti. A fissare però il 33-33 con cui si va all’intervallo lungo, che regala un gran gioco da tre punti a Trento sul filo della sirena.

Al ritorno in campo la partita sembra salire decisamente di livello, a partire dalle percentuali al tiro. Trento trova un nuovo allungo che vale il +5, Brescia sembra poter rientrare ma al termine del periodo arrivano i tre liberi di Bradford che permettono alla Dolomiti Energia di iniziare gli ultimi dieci minuti sul 55-50. Brescia torna sotto con Petruccelli in avvio di quarto periodo, ma Trento nel finale trova la zampata giusta per l’allungo decisivo firmato da Reynolds e Bradford.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trento: Bradford 13, Williams 12, Forray 2, Saunders 8, Mezzanotte, Reynolds 19, Conti, Flaccadori 15, Ladurner, Caroline 9.

Germani Brescia: Moore, Mitrou-Long 21, Petruccelli 9, Eboua 1, Cobbins 9, Gabriel 3, Della Valle 13, Parrillo, Biatcha, Burns 8, Laquintana 5, Moss 3.