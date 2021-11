Basket, Serie A1 2021-2022: Trento batte Brindisi 78-80, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Aquila Basket Trento Stemma

Dolomiti Energia Trentino batte Happy Casa Brindisi per 78-80 nella sfida valida per l’ottava giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Cameron Reynolds, che mette a segno 24 punti, che porta a casa i punti vittoria per Trento.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Reynolds che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in avanti la sua squadra sul 24-17. Nel secondo quarto invece la differenza è minore, solo due punti in più messi a segno da Brindisi nei confronti di Trento. Si va negli spogliatoi con il risultato di 40-31.

Terzo quarto che sembra una riproposizione del secondo quarto, con l’unica differenza che questa volta è Trento a mettere dentro un punto in più di Brindisi. Ciò detto, si va all’ultimo quarto sul +8 pugliese. L’ultima frazione è invece una battaglia, con Trento che attacca a testa bassa e recupera gli avversari. Un finale al cardiopalma, con cambi di fronte continui, ma alla fine sono gli ospiti a portare a casa un’altra vittoria. Risultato finale: 78-80.

IL TABELLINO

BRINDISI-TRENTO 78-80 (24-17, 16-14, 18-19, 20-30)

BRINDISI: Carter 0, Adrian 10, Perkins J. 8, Zanelli 0, Visconti 9, Gaspardo 11, Ulaneo 0, Clark 7, Guido 0, Chappell 13, Udom 4, Perkins N. 16

TRENTO: Bradford 21, Williams 12, Reynolds 24, Conti 0, Forray 1, Flaccadori 11, Saunders 11, Mezzanotte 0, Dell’Anna 0, Ladurner 0, Rudovic 0.