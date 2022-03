Basket, Serie A1 2021/2022: Trento all’ultimo respiro, Trieste k.o. 75-74

by Enrico Ricciulli

Toto Forray - Foto profilo ufficiale Facebook Trento

La Dolomiti Energia Trentino batte per 75-74 Trieste nella sfida valevole per la ventiquattresima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa non hanno giocato una bella partita dal punto di vista tecnico ma hanno messo davvero tutto sul parquet. I veneti, infatti, sono stati sopra nel punteggio per larghissimi tratti della partita prima di un ultimo quarto punto a punto ed emozionante che alla fine ha visto prevalere la formazione trentina. Gli uomini di Molin agganciano in classifica proprio la squadra avversaria, in quello che era un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni che ancora sperano in un posizionamento play off. Di seguito il tabellino completo della sfida.

IL TABELLINO

Trieste: Davis 15, Banks 22, Grazulis 11, Delìa 5, Konate, Deangeli, Mian 8, Campogrande 3, Cavaliero 3, Lever 7. All. Ciani

Trento: Forray 4, Reynolds 14, Williams 8, Flaccadori 23, Bradford 9, Mezzanotte, Conti 5, Caroline 9, Ladurner, Johnson 1. All. Molin

