Basket, Serie A1 2021/2022, Tortona-Venezia 77-65: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Logo LBA Serie A

La Bertram Derthona Tortona ha superato l’Umana Reyer Venezia per 77-65, al termine della disputa valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Successo significativo per la compagine neopromossa, la quale ha performato nel migliore dei modi tra le mura amiche del PalaFerraris di Casale Monferrato. Dopo la vittoria in Eurocup ai danni di Ljubljana, passo falso rovinoso dei lagunari, nettamente superati da Tortona dopo una buona porzione del match in vantaggio. Partenza lampo dei padroni di casa, risposta degli ospiti e contro-rimonta casalinga, sino all’epilogo sopra indicato. Tortona in ottava posizione, zona playoff; appena 2 punti in meno per Venezia, relegata a metà classifica.

Primo quarto favorevole ai padroni di casa, sin da subito in vantaggio grazie all’apporto offensivo di Cain e Macura sino al 4-0. Vantaggio persistente, passando dal 6-2 e continuando sul 9-5, con Severini ad affermarsi con la prima tripla del suo match. Vantaggio via via più consistente di Tortona, a segno con il solito Macura e con Cannon, per il significativo 15-8 a 3′ dal termine della frazione. Fine di parziale sul +6 per i padroni di casa, forti dei punti di Mascolo, sebbene Daye abbia chiuso al meglio per Venezia: 17-11. Secondo quarto e reazione immediata dei lagunari, con Daye e De Nicolao a collezionare punti e portare i propri compagni sino al +1 sul 22-23. Grande equilibrio nel prosieguo del quarto, con 36-38 a contraddistinguere l’accesso all’intervallo: tripla di Macura importante, con risposta da 3 determinante di Mazzola.

Terzo quarto e superiorità sempre più sottile degli ospiti, con avvicinamento di Tortona sul 47-50 firmato sempre da Macura e aggancio sul 50-50 con Wright protagonista da 3. Daye ha mantenuto le distanze con la solita sortita offensiva efficace, trascinando Venezia sul +4 a inizio ultimo quarto. Decisivo parziale disastroso per i lagunari, con nuovo aggancio casalingo sul 57-57 e sorpasso marchiato da Filloy con una super tripla: 60-57. Liberi a segno di Watt per il +6 di Tortona sul 67-61, con successivi minuti sempre meno convincenti di Venezia; situazione definitiva già sul 73-61 con Cain e Wright a mettere in cassaforte la vittoria. Colpo di grazia di Filloy in chiusura di match, per il +12 finale sul 77-65.

TABELLINO BERTRAM DERTHONA TORTONA-UMANA REYER VENEZIA 77-65 (17-11; 19-27; 14-16; 27-11)

TORTONA – Macura 17, Cain 14, Wright 11, Filloy 10, Severini 9, Mascolo 6, Daum 6, Sanders 2, Cannon 2, Tavernelli 0, Mortellaro N.E., Rota N.E.

VENEZIA – Daye 17, Watt 17, Sanders 8, Vitali 6, Mazzola 6, Phillip 5, De Nicolao 3, Brooks 2, Bramos 1, Cerella 0, Tonut N.E., Echodas N.E.