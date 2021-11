Basket, Serie A1 2021-2022: Virtus Bologna batte Brindisi 90-82, cronaca e tabellino

Virtus Segafredo Bologna batte Happy Casa Brindisi per 90-82 nella sfida valida per la nona giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Kevin Juwan Hervey, che mette a segno 20 punti per regala la vittoria a Reggio.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Clark che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in avanti la sua squadra sul 17-27. Nel secondo quarto invece Bologna fa una rimonta incredibile. Da -10 a +15, incredibile rimonta. 33-8 in questa frazione. Si va negli spogliatoi con il risultato di 40-28.

Terzo quarto che sembra una riproposizione del primo, con l’unica differenza che questa volta vengono segnati più punti da Bologna. Ciò detto, si va all’ultimo quarto sul +10 per i bolognesi. L’ultima frazione è invece un lento scorrimento del cronometro, con i padroni di casa che devono solo gestire il risultato e portano a casa la vittoria. Risultato finale: 90-82.

IL TABELLINO

VIRTUS BOLOGNA-BRINDISI 90-82 (17-27, 33-8, 22-27, 18-20)

VIRTUS BOLOGNA: Tessitori 10, Pajola 6, Alibegovic 0, Hervey 20, Ruzzier 3, Jaiteh 8, Alexander 3, Ceron 0, Barbieri 0, Weems 13, Teodosic 14, Cordinier 13.

BRINDISI: Carter 0, Adrian 13, Perkins J. 9, Zanelli 7, De Donno 0, Visconti 2, Gaspardo 10, Clark 17, Guido 0, Chappell 4, Udom 2, Perkins N. 18.