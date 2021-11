Basket, Serie A1 2021-2022: Reggio Emilia batte Brescia 80-61, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Jalen Reynolds - Foto FIP

UNAHOTELS Reggio Emilia batte Germani Brescia per 80-61 nella sfida valida per la nona giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Osvaldas Olisevicius, che mette a segno 23 punti per regala la vittoria a Reggio.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Olisevicius che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in avanti la sua squadra sul 26-13. Nel secondo quarto invece la differenza è minore, anzi, è proprio Brescia che mette a segno un punto in più di Reggio. Si va negli spogliatoi con il risultato di 40-28.

Terzo quarto che sembra una riproposizione del primo, con l’unica differenza che questa volta vengono segnati meno punti. Così Venezia si presenta agli ultimi 10 minuti col match in mano. Ciò detto, si va all’ultimo quarto sul +23 per i reggini. L’ultima frazione è invece un lento scorrimento del cronometro, con i padroni di casa che devono solo gestire il risultato e portano a casa la vittoria. Risultato finale: 80-61.

IL TABELLINO

REGGIO EMILIA-BRESCIA 80-61 (26-13, 14-15, 23-12, 17-21)

REGGIO EMILIA: Thompson Jr. 17, Hopkins 4, Candi 6, Crawford 6, Colombo 0, Cinciarini 10, Johnson 11, Olisevicius 18, Bonacini 0, Diouf 8.

BRESCIA: Gabriel 5, Moore 16, Mitrou-Long 12, Petrucelli 0, Della Valle 13, Eboua 4, Parrillo 0, Cobbins 2, Biatcha 0, Burns 4, Laquintana 2, Moss 3.