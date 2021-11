Basket, Serie A1 2021/2022: quinta sconfitta consecutiva per Sassari, passa Napoli di misura

by Andrea Bellini

GeVi Napoli Basket sbanca il PalaSerradimigni e batte di misura Banco di Sardegna Sassari nella sfida valida per la nona giornata della Serie A1 2021/2022 di basket: 74-75 il risultato finale. Padroni di casa che quindi incappano nella quinta sconfitta consecutiva, nonostante un buon avvio di partita in cui hanno toccato il +8 sugli avversari. Eppure, i partenopei che, da neopromossi, hanno già stupito in più di un’occasione, sono riusciti a rimontare fino a chiudere il primo quarto in vantaggio. Gli uomini di Sacripanti hanno poi chiuso in attivo anche il secondo quarto, andando all’intervallo in vantaggio per 37-43. Un vantaggio non troppo ampio, ma che Sassari non riesce a colmare, chiudendo a -1.

