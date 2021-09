Basket, Serie A1 2021/2022 prima giornata: programma, date, orari e tv

by Andrea Bellini

Kaleb Tarczewski, Olimpia Milano 2018-2019 - Foto BC Khimki Moscow official FB profile

Il programma della prima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, con le date, gli orari e le indicazioni per vedere tutte le partite. Dopo la vittoria della Virtus Bologna in Supercoppa, quindi, comincia ufficialmente il massimo campionato italiano della palla a spicchi. A dare il via alle danze sarà la neopromossa GeVi Napoli, che sabato 25 settembre ospiterà l’Olimpia Milano. Tutte le altre partite si giocheranno invece la domenica, con l’altra neopromossa Tortona che sarà anch’essa impegnata in una sfida casalinga, contro Treviso. Di seguito quindi il calendario completo, ricordando che la piattaforma streaming Discovery + trasmette tutte le partite, con tre incontri che verranno divisi anche tra Eurosport 2 e, tranne qualche eccezione, Rai Sport HD.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E ORARI TV PRIMA GIORNATA

Sabato 25 settembre

Ore 20:00 – GeVi Napoli – A|X Armani Exchange Milano (Discovery +, Eurosport 2)

Domenica 26 settembre

Ore 17:00 – Allianz Pallacanestro Trieste – Happy Casa Brindisi (Discovery +)

Ore 17:15 – Openjobmetis Varese – Germani Brescia (Discovery +, Eurosport 2)

Ore 18:00 – Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery +)

Ore 18:15 – Fortitudo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia (Discovery +)

Ore 19:00 – Bertram Derthona Tortona – Nutribullet Treviso Basket (Discovery+)

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Vanoli Basket Cremona (Discovery +)

Ore 20:45 – Dolomiti Energia Trentino – Virtus Segafredo Bologna (Discovery +, Rai Sport HD)