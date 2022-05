Basket, Serie A1 2021/2022: presentazione ultima giornata, le combinazioni per i playoff

by Andrea Bellini

Pallone Basket - Serie A1 - Foto: olimpiamilano.com

Sta per concludersi la regular season della Serie A1 2021/2022 di basket. Domani, domenica 8 maggio, infatti, andrà in scena la 30esima e ultima giornata con un programma condensato quasi tutto alle 20:45 per permettere la contemporaneità tra le squadre che ancora stanno concorrendo per un obiettivo. Infatti, sebbene molti verdetti siano già stati emessi, grazie anche ai due recuperi giocati in settimana, c’è ancora molto da definire in chiave playoff.

Sette squadre su otto sono sicure della qualificazione alla post season, di cui tre con le posizioni già definite ovvero, nell’ordine, Virtus Bologna (1°), Olimpia Milano (2°) e Brescia (3°); altre quattro sono qualificate ai playoff, ma con la posizione finale ancora da determinare (Venezia, Tortona, Sassari, Reggio Emilia); Pesaro (attualmente 8°), Trieste e Treviso si contenderanno l’ultima posizione disponibile, l’ottava, con le ultime due che tra l’altro si sfideranno in uno scontro diretto. Ecco quindi di seguito il calendario della giornata con l’orario delle partite e, tra parentesi, le emittenti dalle quali seguirle in diretta; appena più giù, invece, le principali combinazioni in caso di arrivo a pari punti, dalla quarta all’ottava posizione.

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

LE DATE DEI PLAYOFF

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA 30^ GIORNATA

Domenica 8 maggio

Ore 17:00 – Virtus Segafredo Bologna – Germani Brescia (Discovery +)

Ore 19:30 – Vanoli Basket Cremona – Dolomiti Energia Trentino (Discovery +)

Ore 20:45 – Umana Reyer Venezia – A|X Armani Exchange Milano (Rai Sport HD, Discovery +)

Ore 20:45 – Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari (Discovery +)

Ore 20:45 – Happy Casa Brindisi – Bertram Derthona Tortona (Discovery +)

Ore 20:45 – GeVi Napoli Basket – Carpegna Prosciutto Pesaro (Eurosport 2, Discovery +)

Ore 20:45 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Kigili Bologna (Discovery +)

Ore 20:45 – Allianz Pallacanestro Trieste – Nutribullet Treviso Basket (Discovery +)

PLAYOFF SERIE A1: TUTTE LE COMBINAZIONI

Venezia, Tortona e Sassari a 34 punti → 4° Tortona, 5° Venezia, 6° Sassari

Venezia e Tortona a 34 punti → 4° Tortona, 5° Venezia

Venezia e Sassari a 34 punti → 4° Sassari, 5° Venezia

Tortona e Sassari a 34 o 32 punti → 5° Tortona, 6° Sassari

Reggio Emilia, Pesaro e Trieste a 28 punti → 7° Reggio Emilia, 8° Trieste, 9° Pesaro

Reggio Emilia e Pesaro a 28 punti → 7° Reggio Emilia, 8° Pesaro

Reggio Emilia e Trieste a 28 punti → 7° Trieste, 8° Reggio Emilia

Pesaro e Trieste a 28 punti → 8° Pesaro, 9° Trieste

Pesaro, Trieste, Brindisi, Varese e Treviso a 26 punti → 8° Pesaro, 9° Treviso, 10° Trieste, 11° Brindisi, 12° Varese

Pesaro, Trieste, Varese e Treviso a 26 punti → 8° Pesaro, 9° Treviso, 10° Trieste, 11° Varese

Pesaro, Trieste, Brindisi e Treviso a 26 punti → 8° Pesaro, 9° Allianz, 10° Treviso, 11° Brindisi (ma Treviso 9° se batte Trieste di 7 punti)

Pesaro, Trieste e Treviso a 26 punti → 8° Pesaro, 9° Trieste, 10° Treviso (ma Treviso 9° se batte Trieste di almeno 9 punti, oppure 8° se vince con almeno 22 punti di scarto)

Pesaro, Varese e Brindisi a 26 punti → 9° Pesaro, 10° Brindisi, 11° Varese

Trieste, Varese e Treviso a 26 punti → 9° Treviso, 10° Trieste, 11° Varese

Trieste, Brindisi e Treviso a 26 punti → 9° Brindisi, 10° Trieste, 11° Treviso (ma Treviso 10° se batte Trieste di 2 punti, 9° se vince di almeno 8 punti)

Pesaro e Varese a 26 punti → 9° Pesaro, 10° Varese

Pesaro e Brindisi a 26 punti → 9° Pesaro, 10° Varese

Trieste e Treviso a 26 punti → 9° Trieste, 10° Treviso

Varese e Brindisi a 26 punti → 10° Brindisi, 11° Varese

Per tutte le altre combinazioni dai 24 punti in giù fino alla 14esima posizione, escluse le ultime due posizioni occupate dalle già retrocesse Fortitudo Bologna e Cremona, e per i fattori dettagliati legati a punti e vittorie, consultare il seguente link.