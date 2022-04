Basket Serie A1 2021/2022, Pesaro-Sassari: cronaca e tabellino

La Carpegna Prosciutto Pesaro, con una rimonta a dir poco sensazionale, batte il Banco di Sardegna Sassari per 75-73, nella sfida valida per la 26ª giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Con questa vittoria si porta a 22 punti in classifica, a sole due lunghezze proprio da Sassari e dal folto gruppo di squadre a 24 che sono in zona playoff.

Primo quarto che va a folate, prima parziale di 6-0 per Sassari, poi controparziale di 8-0 Pesaro. Si procede punto a punto finché Sassari, guidata da un Miro Bilan sugli scudi ottiene un parziale di 9-0 che indirizza il quarto in terra sarda: 17-25. Il secondo parziale vede Sassari sempre avanti sul +8 fino al 26-34. Pesaro si sveglia e i sardi di addormentano: parziale di 11-0 che porta i marchigiani addirittura a +3 sul 37-34. La partita poi procede a strappi e il primo tempo si chiude in perfetta parità sul 39-39 con Pesaro che vince il parziale 22-14.

Il terzo quarto sembra quello che incanala la partita in favore di Sassari: la squadra sarda, con un 11-19 totale va all’ultimo intervallo sul +8, sul 50-58. Nel quarto periodo però Pesaro ha una reazione da grande squadra e guidata dal tandem Delfino-Moretti si riporta prima a contatto e poi in perfetta parità sul 72-72 ad un minuto dal termine. Quando poi mancano 11″, Tambone con una tripla porta Pesaro sul 75-72, ma sulla rimessa successiva Kruslin ha la possibilità, con tre tiri liberi, di portarla all’overtime. Ne sbaglia due su 3 e la partita si chiude sul 75-73 in favore dei marchigiani. MVP Carlos Delfino. Quarto chiuso 25-15.

TABELLINO Carpegna Prosciutto Pesaro-Banco di Sardegna Sassari (17-25, 22-14, 11-19, 25-15)

PESARO: Moretti 19, Delfino 18, Jones 11, Mejeris 9, Tambone 7, Lamb 6, Sanford 4, Zanotti 1.

SASSARI: Bilan 25, Burnell 14, Logan 12, Robinson 11, Trier 5, Kruslin 4, Gentile 1, Diop 1.