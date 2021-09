Basket, Serie A1 2021/2022: esordio vincente per Varese contro Brescia

by Andrea Bellini

Giancarlo Ferrero, Varese 2018-2019 - Foto "fiba.basketball"

Openjobmetis Varese batte la Germani Brescia nella partita valida per la prima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Una partita pazza e dalle mille emozioni, in cui i padroni di casa sono partiti benissimo, salvo poi vedere la rimonta degli avversari, con il match che è rimasto in bilico fino alla sirena finale: 75-72 il risultato. Migliori realizzatori Alessandro Gentile e Amedeo Della valle con 18 punti, seguiti da Anthony Beane a 17.

CRONACA –Parte fortissimo Varese, che in 8′ segna addirittura 27 punti, toccando il +19, trascinata da Gentile ed Egbunu e con l’Allianz Dome assolutamente in visibilio. A quel punto, però, la formazione di casa sembra sentire la stanchezza per il grande sforzo profuso fin da subito. Al contrario, Brescia riordina le idee e riparte mettendo in mostra buone trame offensive e cercando canestri “facili” per ricucire il gap. La squadra di Alessandro Magro realizza un parziale di 1-12, riportandosi a -8. Varese prova di nuovo ad allungare (38-28), ma gli ospiti si riportano sotto, e si va all’intervallo lungo sul 38-37.

Il terzo quarto si apre con la pesante tripla di Gentile, con Varese che ancora una volta prova la fuga, ma Brescia è caparbia e non perde il contatto. Per i padroni di casa, in particolare, si distingue Beane, che mette a segno 11 punti in circa tre minuti. Lo 0/2 di Burns da tiro libero (numerosi gli errori dalla lunetta per entrambe le formazioni) sancisce la fine del terzo quarto ancora con Varese in vantaggio di 1 punto. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio, con i padroni di casa che riescono a costruire ancora un vantaggio con Gentile e Beane, ma lo stesso Beane commette un’ingenuità clamorosa favorendo il contropiede di Brescia, che vede Gabriel realizzare la tripla della speranza. Il fine è molto concitato, ma la tripla sulla sirena ancora di Gabriel viene respinto dall’anello.