Basket, Serie A1 2021/2022: crisi profonda per Brindisi, vince Reggio Emilia 72-56

by Andrea Bellini

Josh Perkins - Foto Tasco

UNAHOTELS Reggio Emilia riprende subito la marcia dopo la sconfitta di settimana scorsa contro Trento, e trova una vittoria convincente contro Happy Casa Brindisi. Nella sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, gli uomini di coach Caja si impongono per 72-56, salendo a 10 punti a -2 dai pugliesi, che incassano invece la quarta sconfitta consecutiva. Top scorer Olisevicius con 16 punti, seguito dai 14 di Nick Perkins.

CRONACA – Subito botta e risposta tra le due formazioni, con continui sorpassi e controsorpassi. Dopo che il primo quarto è terminato sul 18-16, nel secondo gli uomini di coach Caja tentano il primo allungo, con Hopkins che in ripartenza segna il +6 (24-18). Brindisi reagisce si riporta in vantaggio con la tripla di Clark (27-28), ma è Reggio Emilia a chiudere in vantaggio il primo tempo (33-31).

La partita cambia di colpo nel terzo quarto, con un parziale di 15-0 per i padroni di casa che li proietta a +17 (51-34). Un blackout totale per i ragazzi di coach Vitucci, che pure provano una reazione in avvio di quarto quarto con cinque punti consecutivi (58-45). Ma è tutto inutile, perché Reggio Emilia ricomincia da dove aveva lasciato, allungando ancora andando anche oltre i 20 punti di vantaggio, fino al risultato finale.