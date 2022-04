Basket, Serie A1 2021/2022, Brindisi-Trieste 96-87: cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Alessandro Gentile - Brindisi - Foto: Legabasket

La cronaca e il tabellino di Happy Casa Brindisi-Allianz Pallacanestro Trieste, sfida valida per la 28esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Gara molto equilibrata che vede prevalere i padroni di casa con il punteggio di 96-87. Brindisi torna alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive. Si ferma a tre, invece, la striscia di vittorie di fila per i friulani.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

CRONACA – Primo quarto molto equilibrato. Nonostante sia Brindisi a partire meglio, trascinata da Lucio Redivo e issandosi temporaneamente sul +6, gli avversari restano in scia e, a suon di canestri, dopo i primi 10 hanno una sola lunghezza di ritardo. Nel secondo parziale è invece Trieste a condurre per larghi tratti grazie alle triple di Davis ed ai canestri di Grazulis. La squadra avversaria riesce però ad accorciare le distanze ed è sotto di soli 4 punti all’intervallo lungo. Nella ripresa uno scatenato D’Angelo Harrison si carica sulle spalle Brindisi e mette la partita in discesa. L’allungo decisivo arriva però soltanto nel quarto finale, quando finalmente la squadra di casa riesce a sferrare il colpo del k.o. Vince Brindisi 96-87.

TABELLINO 96-87

BRINDISI: Harrison 19, Redivo 18, Udom 12, Gentile 12, Zanelli 10, Perkins 12, Visconti 8, Clark 7, Adrian 0, De Zeeuw N.E., Greco N.E., Guido N.E.

TRIESTE: Davis 22, Grazulis 16, Lever 15, Clark 10, Banks 9, Delia 7, Mian 6, Konate 2, Cavaliero 0, Campogrande 0, Longo N.E., Deangeli N.E.