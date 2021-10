Basket, Serie A1 2021/2022: Brindisi-Sassari 89-80, cronaca e tabellino

by Michele Muzzarelli

La Happy Casa Brindisi riscatta la sconfitta di Trieste e festeggia con una vittoria il ritorno davanti al pubblico amico del PalaPentassuglia. I pugliesi hanno infatti battuto la Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 89-80 nella seconda giornata della Serie A1 2021/2022. Prestazione monstre per Gaspardo, autore di 29 punti con l’88% dall’arco dei tre punti. A Sassari non bastano i 15 punti di Clemmons.

La cronaca – La partita inizia con Brindisi davvero scatenata dall’arco dei tre punti, specie con Gaspardo che firma 12 punti nel primo periodo. Sassari prova a difendersi come può, ma le percentuali dei padroni di casa sono davvero impressionanti come dimostra il 30-22 alla prima sirena. Battle e Bendzius provano a tenere gli ospiti a contatto nel secondo quarto, ma Sassari non riesce mai a rientrare. Anzi nei minuti precedenti all’intervallo arrivano anche i punti pesanti di Chappell, che consente all’Happy Casa di andare a riposo in vantaggio 52-41.

La situazione permane anche nel terzo quarto, in cui specie nella parte iniziale entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro. Perkins permette a Brindisi di mantenere un vantaggio solido, con ancora dieci punti a separare le due squadre prima dell’ultimo periodo. I pugliesi sembrano prendere il largo con la tripla di Adrian, ma Sassari prova ancora a rientrare con grande carattere e la tripla di Clemmons vale il -8. Nel finale ci pensa ancora una volta Gaspardo dall’arco dei tre punti, con due triple che riportano al sicuro Brindisi a +12 prima dei minuti finali che fissano il risultato conclusivo.

Il tabellino

Happy Casa Brindisi: Carter, Adrian 17, Perkins 16, Zanelli, Visconti 4, Gaspardo 29, Ulaneo, Redivo 7, Guido, Chappell 5, Udom 2, Perkins 9.

Banco di Sardegna Sassari: Logan 7, Clemmons 15, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa, Burnell 10, Bendzius 11, Mekowulu 13, Gentile 9, Battle 12, Borra 3.