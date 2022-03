Basket, Serie A1 2021/2022, Brindisi-Brescia 83-88: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Basket Brescia Leonessa Stemma

La Germani Brescia ha superato l’Happy Casa Brindisi in Puglia, attraverso il risultato di 83-88, nel contesto della ventunesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo due vittorie in serie, una sconfitta a interrompere il cammino dei brindisini, con gli ospiti lombardi superiori dopo una prestazione obiettivamente lodevole dal punto di vista qualitativo e carismatico. Nona affermazione consecutiva in Serie A1 per Brescia, sempre più terza della classe in massima serie cestistica; Petrucelli sensazionale top scorer e formidabile da tre punti, ma Mitrou-Long assolutamente game-changer nei momenti decisivi e quindi Mvp dell’incontro. Benissimo anche un Perkins da 20 per Brindisi, ma non abbastanza per superare Brescia.

PRIMI DUE QUARTI

Primo quarto con partenza-lampo di Brindisi grazie a una tripla a freddo di Redivo e il solito apporto prezioso di Perkins, spezzato soltanto da un guizzo offensivo di Petrucelli: 5-2. Lo stesso Petrucelli poco dopo protagonista con la prima delle diverse triple del suo match, sebbene il già citato Redivo abbia risposto con prontezza sino al 15-7 casalingo, con due bombe apprezzabili. Pian piano, però, Mitrou-Long ha alzato sensibilmente il ritmo, salendo in cattedra concretamente e inanellando punti preziosi sino al -3 sul 15-12 al 7′. Chiusura di primo parziale con Gaspardo e Gentile assoluti e straordinari protagonisti sino all’eloquente 26-14 brindisino, con Bresci a opporre resistenza a fatica. Secondo quarto con Moore e Gentile subito performanti in penetrazione sino al 31-18, ma Laquintana ha ben approcciato al match e portato Brescia sul -9: 31-22. Schiacciata poderosa di Cobbins, ma risposta repentina e pragmatica del duo De Zeeuw e Petrucelli sino al 33-28; Brescia pericolosa sino al -3 firmato da Mitrou-Long, altalenante, ma spesso decisivo sino al 33-30. Punto di svolta sul 39-39 che ha spedito le squadre all’intervallo, con una tripla del mai domo Mitrou-Long a decidere le sorti del quarto.

EPILOGO

Terzo parziale partito con dei liberi a segno di Petrucelli e una tripla di Gabriel, due guizzi per il 39-44 ospite. Perkins bene dai liberi e Gaspardo in penetrazione, con Brindisi a reagire sino al -1 sul 43-33; sorpasso casalingo firmato da Clark con una bomba da 3 per il +1 sul 50-49 al 26′. Vantaggio minimo sino a pochi istanti dal termine del parziale, con Gaspardo a far male da 3 per definire il 59-54. Ultimo quarto infuocato, ma con una compagine prevalente: Brescia guidata a Petrucelli e Mitrou-Long, determinanti per la fuga bresciana in serie netta sino al 73-79. Ultimo minuto denso di sortite offensive da ambedue le parti, tra le intuizioni di Zanelli e Laquintana e il pragmatismo di Petrucelli e Redivo; 83-88 bresciano in conclusione dei giochi.

TABELLINO HAPPY CASA BRINDISI-GERMANI BRESCIA 83-88 (26-14; 13-25; 20-15; 24-34)

BRINDISI – Perkins 20, Redivo 16, Gentile 16, Gaspardo 12, Zanelli 8, Clark 5, Adrian 4, De Zeeuw 2, Udom 0, Visconti 0, Fusco N.E.

BRESCIA – Petrucelli 23, Mitrou-Long 20, Laquintana 20, Cobbins 10, Burns 6, Gabriel 5, Moore 4, Moss 0, Eboua N.E., Parrillo N.E., Mobio N.E., Rodella N.E.