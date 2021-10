Basket, Serie A1 2021/2022: Brindisi batte Venezia, Tonut sbaglia la schiacciata sulla sirena

by Andrea Bellini

Stefano Tonut, foto Francesco Soliani CC-BY SA 4.0

Happy Casa Brindisi vince una partita incredibile contro l’Umana Reyer Venezia, nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa si impongono per 81-80 dopo aver chiuso il primo parziale sul 30-16 ed essere stati anche 30-11. Ai lagunari non basta una reazione spettacolare, con Tonut che sbaglia la schiacciata sulla sirena che sarebbe valsa la vittoria. Brindisi si porta a 10 punti, momentaneamente al primo posto con l’Olimpia Milano, mentre Venezia rimane a 4.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

CRONACA – Avvio da sogno per Brindisi, e da incubo per gli ospiti: i pugliesi trovano rapidamente un piccolo break con il 6-1, che diventa rapidamente 18-14. Avvio esaltante, che prosegue fino all’incredibile 30-11 dopo i due tiri liberi realizzati da Perkins. I lagunari trovano un paio di punti sul finale per rendere meno amaro il parziale, che dopo 10′ segna 30-16. Gli uomini di De Raffaele riprendono a giocare con un piglio decisamente diverso, e a forza di triple si riportano rapidamente a -10 (39-29), chiudendo in vantaggio i parziali sia del secondo che del terzo quarto (15-21 e 18-24). Il nuovo spirito ritrovato da Venezia è tutto nella giocata di Vitali nel terzo quarto, in cui strappa la palla dalle mani della difesa di casa e poi va a concludere con la tripla del 63-61. In avvio di ultimo quarto, Venezia trova per la prima volta il vantaggio con Sanders, ribadito dalla tripla di Daye (63-67). La partita prosegue punto su punto, con continui sorpassi e controsorpassi (parziale 18-19). Alla fine, una partita così al cardiopalma non poteva che concludersi con un mini-dramma sportivo. Circa 3″ sul cronometro, ultima azione Reyer dopo il time out. Tonut trova una triangolazione perfetta con un compagno e ha la strada libera verso il canestro, ma sbaglia la schiacciata. La partita si chiude qui, con Tonut che rimane incredulo a terra mentre la panchina dei lagunari protesta invano per un presunto fallo di Gaspardo non ravvisato dagli arbitri.