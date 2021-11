Basket, Serie A1 2021-2022: Brindisi batte Varese 84-71, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Mattia Udom - Foto Basketball.Championsleague

Happy Casa Brindisi batte Openjobmetis Varese per 84-71 nella sfida valida per la settima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Raphael Gaspardo, che mette a segno 27 punti, che porta a casa i punti vittoria per Brindisi.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Entrambe le squadre chiudono la prima frazione con 18 punti segnati. Nel secondo quarto invece la voce grossa la fanno gli ospiti, con Brindisi che mette dentro 25 punti contro i 19 degli avversari. Si va negli spogliatoi con il risultato di 37-43.

Terzo quarto che vede seguire il classico e solito canovaccio. 19 punti di Brindisi, 16 di Varese e quindi il vantaggio pugliese aumenta. L’ultima frazione è invece una battaglia, con Varese che attacca a testa bassa e recupera gli avversari, ma nel finale molla completamente. Brindisi porta a casa un’altra vittoria. Risultato finale: 71-84.

IL TABELLINO

VARESE-BRINDISI 71-84 (18-18, 19-25, 16-19, 18-22)

VARESE: Kell 14, Gentile 10, Amato 0, Beane 14, Sorokas 2, De Nicolao 0, Librizzi 0, Virginio 0, Ferrero 9, Jones 22.

BRINDISI: Carter 0, Adrian 17, Perkins 3, Zanelli 7, Visconti 0, Gaspardo 27, Ulaneo 0, Clark 0, Guido 0, Chappell 4, Udom 7, Perkins 19.