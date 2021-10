Basket, Serie A1 2021-2022: Brindisi batte Bologna 105-93 cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Alessandro Zanelli - Foto Basketball.Championsleague

Happy Casa Brindisi batte Fortitudo Bologna per 105-93 nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket e conquista il suo terzo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Robin Benzing con 23 punti, ma non porta a casa la vittoria per il suo Bologna.

Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Perkins che porta la sua squadra a chiudere la prima frazione in vantaggio 28-24. Anche il secondo quarto va su questa scia, con Brindisi che porta a casa altri 4 punti in più di Bologna. Si va negli spogliatoi con il risultato di 55-47.

Terzo quarto molto equilibrato, con difese parecchio disattente e attacchi molto forti. Bologna mette a segno più punti, ma si presenta all’ultimo quarto in svantaggio di 7. Nell’ultimo quarto l’MVP è Zanelli che non sbaglia più nulla e porta alla vittoria il suo Brindisi col risultato di 105-93.

IL TABELLINO

BRINDISI-BOLOGNA 105-93 (28-24, 27-23, 24-25, 26-21)

BRINDISI: Carter 0, Adrian 15, Perkins J. 17, Zanelli 18, De Donno 0, Visconti 12, Ulaneo 0, Redivo 13, Clark 2, Guido 0, Udom 11, Perkins N. 17.

BOLOGNA: Ashley 14, Gudmundsson 3, Aradori 18, Durham 13, Procida 0, Benzing 23, Richardson 4, Baldasso 2, Toté 16, Pavani 0