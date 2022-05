Basket Serie A1 2021/2022, Brescia-Varese 102-71: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Tommaso Laquintana - Foto: profilo ufficiale Facebook Brescia

La Germani Brescia batte 102-71 l’Openjobmetis Varese nella sfida valevole per la 29esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Avvio di match molto equilibrato, ma i padroni di casa dilagano nella ripresa e con un parziale di ben 30-8 nell’ultimo quarto va a prendersi la vittoria. Gli uomini di coach Magro consolidano così la terza piazza in classifica, mentre Varese non riesce ad avvicinarsi alla zona Playoff. Tra gli ospiti il migliore è Justin Reyes con 17 punti, mentre tra i bresciani spiccano i 22 punti di Nazareth Mitrou-Long. Di seguito, la cronaca ed il tabellino del match.

LA PARTITA

Della Valle sblocca il punteggio (2-0), Varese risponde e mette la testa avanti grazie alla tripla di Keene (4-7). Il botta e risposta prosegue (16-16), con Brescia che nel finale torna avanti con la tripla di Laquintana (23-21) e chiude il primo quarto in vantaggio (27-24). Nel secondo quarto gli ospiti pareggiano subito i conti con la tripla di Vene (27-27) e provano ad allungare (32-35), ma i padroni di casa rispondono (37-37) e si procede punto a punto (47-47). I due tiri liberi messi a segno da Reyes nel finale permettono poi a Varese di andare nello spogliatoio avanti di due lunghezze (47-49).

Nel terzo quarto Mitrou-Long lancia i padroni di casa con una tripla (50-49), Varese rimane in scia con la schiacciata di Beane (57-53) ma poi perde contatto (65-56) e chiude la frazione sotto di nove lunghezze (72-63). Il quarto quarto poi è dominio di Brescia, che si sblocca subito con Petrucelli (74-63) e continua ad incrementare (87-67) fino al definitivo 102-71.

TABELLINO GERMANI BRESCIA-OPENJOBMETIS VARESE 102-71 (27-24, 20-25, 25-14, 30-8)

BRESCIA: Gabriel 12, Mobio, Parrillo 4, Laquintana 12, Brown 11, Mitrou-Long 22, Petrucelli 14, Della Valle 14, Eboua, Cobbins 6, Burns 3, Moss 2. All. Magro.

VARESE: Beane 8, Woldetensae 2, De Nicolao 3, Vene 13, Reyes 17, Sorokas 7, Librizzi, Virginio, Ferrero, Caruso 15, Keene 4, Cane. All. Seravalli.