Basket, Serie A1 2021/2022 9^ giornata: programma, date, orari e tv

by Andrea Bellini

Logo LBA Serie A

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della nona giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Altro fine settimana di grande basket, con il campionato italiano che offre un programma ricco di partite interessanti. Si parte con sabato 20 novembre in cui si giocherà l’unico anticipo tra Varese e Tortona. Le altre partite si giocheranno tutte domenica 21: spicca il derby del Triveneto tra Venezia e Trieste, e poi Milano-Treviso e Virtus Bologna-Brindisi. Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E ORARI TV 9^ GIORNATA

Sabato 20 novembre

Ore 20:00 – Openjobmetis Varese – Bertram Derthona Tortona (Discovery +, Eurosport 2)

Domenica 21 novembre

Ore 17:00 – Umana Reyer Venezia – Allianz Pallacanestro Trieste (Discovery +)

Ore 17:30 – A|X Armani Exchange Milano – Nutribullet Treviso Basket (Discovery +, Eurosport 2)

Ore 18:00 – Dolomiti Energia Trentino – Fortitudo Kigili Bologna (Discovery +)

Ore 18:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Brescia (Discovery +)

Ore 19:00 – Banco di Sardegna Sassari – GeVi Napoli (Discovery +)

Ore 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi (Discovery +)

Ore 20:45 – Vanoli Basket Cremona – Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery +, Rai Sport HD)