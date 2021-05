Basket, Serie A1 2020/2021: Trento batte Brindisi trascinata da Morgan, il tabellino

by Giorgio Billone

Frank Vitucci - Foto "Championsleague.basketball"

Nel recupero della ventinovesima giornata di regular season di Serie A1 2020/2021 di basket vittoria per la Dolomiti Energia Trentino in casa alla BLM Group Arena contro l’Happy Casa Brindisi. I pugliesi vanno avanti nel primo quarto, ma subiscono una rimonta costante da parte dei padroni di casa che la spuntano con il risultati finale di 83-73. Brindisi resta al secondo posto ma agganciata dalla Virtus Bologna, Trento è ottava e consolida la posizione final eight.

IL RACCONTO DEL MATCH – Alla BLM Group Arena si parte con due triple, una per parte, messe a segno da Martin e Bostic. E’ il numero 00 dell’Happy Casa a diventare poi protagonista assoluto del match con una serie di canestri, più volte dall’arco, che uniti a quelli di Thompson portano i pugliesi ad avere un discreto vantaggio. Il primo quarto, a ogni modo, si chiude sul 15-18 perché i padroni di casa riescono a rintuzzare. Nel secondo parziale si gioca punto a punto. Mayé e Morgan trascinano la Dolomiti, che ribalta anche il punteggio. L’Aquila Basket si porta addirittura sul +7, ma il vantaggio è destinato a sgonfiarsi fino al 35-32 con cui si va all’intervallo lungo. Nel terzo quarto le due squadre rientrano davvero piene di energia sul parquet e assistiamo a canestri spettacolari dall’arco e ribaltoni nel punteggio. Negli ultimi due dei dieci minuti a disposizione sono i padroni di casa ad allungare leggermente, e con tre canestri in fila prima della sirena si portano sul 60-54 prima dell’ultimo decisivo periodo. Nelle fasi iniziali arrivano dei punti preziosi per la squadra di casa, che con Forray si porta sul 65-56. Il +9 viene gestito alla grande e con le triple di Browne e il canestro risolutore di Williams proprio quando l’Happy Casa si stava avvicinando arriva una vittoria alla fin fine meritata col punteggio di 83-73.

TRENTO-BRINDISI 83-73 (15-18, 20-14, 25-24, 23-17)

TRENTO: Forray 6, Morgan 22, Sanders 4, Martin 14, Browne 11, Maye 10, Williams 16, Mezzanotte 0, Pascolo 0, Jovanovic 0, Ladurner 0, Conti.

BRINDISI: Willis 5, Harrison 17, Guido 0, Visconti 7, Bostic 18, Krubally 2, Udom 0, Vitucci 0, Thompson 10, Zanelli 0, Manfredi 0, Perkins 14.