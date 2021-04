Basket, Serie A1 2020/2021: Sassari batte Trento con un super Bendzius

by Andrea Bellini

Banco di Sardegna Sassari batte Dolomiti Energia Trento nel recupero della 22esima giornata della Serie A1 2020/2021 di basket. I padroni di casa si impongono con il risultato di 94-76. Una partita molto bella e segnata dall’equilibrio per gran parte dei 40 minuti. È decisivo il primo quarto, con Sassari che si impone con il parziale di 26-20. In vantaggio minimo ma che rimarrà tale fino all’ultimo quarto, dove poi Trento cederà sotto i colpi dei padroni di casa. L’ultimo quarto inizia infatti con il punteggio di 66-59, ma poi Sassari piazza lo sprint decisivo e chiude il parziale con il punteggio di 28-17. Da sottolineare la prestazione di Bendzius, che nei primi 20′ segna ben 16 punti, arrivando poi ad un totale di 28. Statistiche da urlo per il lituano, che fa 3/5 da 2 e 6/6 da 3, a cui si aggiunge anche il 4/4 da tiro libero; se non bastasse, per lui una solida prestazione anche in difesa, con 5 rimbalzi difensivi. Per Trento, invece, notevole la prestazione di Morgan, che realizza ben 19, con il 50% da 3 (5/10).

