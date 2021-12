Basket, Serie A1 2021/2022 13^ giornata: programma, date, orari e tv

by Andrea Bellini

Logo LBA Serie A

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Una giornata pesantemente condizionata dagli effetti del Covid, dato che delle otto partite in programma, al momento in cui si sta scrivendo se ne giocheranno solo tre. Niente Olimpia Milano-Virtus Bologna, quindi, rinviata a data da destinarsi. Rimangono in programma Reggio Emilia-Tortona e Brindisi-Pesaro, domenica 26 dicembre, mentre il giorno successivo si giocherà Treviso-Brescia. Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E ORARI TV 13^ GIORNATA

Domenica 26 dicembre

Ore 17:00 – A|X Armani Exchange Milano – Virtus Segafredo Bologna (rinviata)

Ore 17:00 – Umana Reyer Venezia – Germani Brescia (rinviata)

Ore 17:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Bertram Derthona Tortona (Discovery +, Eurosport 2)

Ore 18:00 – Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery +)

Ore 18:30 – Fortitudo Kigili Bologna – Banco di Sardegna Sassari (rinviata)

Ore 19:00 – Dolomiti Energia Trentino – Openjobmetis Varese (rinviata)

Ore 20:00 – Vanoli Basket Cremona – Allian Pallacanestro Trieste (rinviata)

Lunedì 27 dicembre

Ore 20:00 – Nutribullet Treviso Basket – Germani Brescia (Discovery +, Eurosport 2)