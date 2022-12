Basket, Serie A 2022/2023: la Virtus Bologna fa 9 su 9, Varese steso 100-108

La Virtus Bologna l’Openjobmetis Varese mediante lo score di 100-108 nel match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023 di basket. In virtù di questa vittoria la compagine emiliana consolida il proprio primato in classifica salendo a diciotto punti e rimanendo ancora imbattuta davanti all’Olimpia Milano; i lombardi, invece, restano terzi a quota dodici.

La formazione ospite si rende protagonista di una bella partenza, piazzando un break di 6-0 grazie ad un ottimo Cordinier. I padroni di casa, dal loro canto, inizialmente accusano il colpo ma poi riescono a reagire accorciando le distanze. Il finale di primo quarto, però, sorride ancora alla capolista che chiude sul 20-28. Nel secondo parziale Marco Belinelli e Camara si caricano le V nere sulle spalle e, grazie alle loro giocate, tengono la testa avanti. I lombardi si aggrappano a Woldetensae e vanno a riposo sotto di nove punti: 47-56.

Nella seconda frazione di gara la Virtus Bologna riparte spingendo il piede sull’acceleratore e piazzando un parziale di 12-0. La tripla di Ross spezza il domino degli emiliani e dà una scossa a Varese che, trascinata da Brown, si rifà sotto, ma termina ugualmente il terzo quarto con un ampio ritardo (69-79). Negli ultimi dieci minuti di partita i biancorossi danno tutto ciò che hanno per provare a ribaltare il risultate ma, nonostante i vari tentativi, la squadra guidata da Sergio Scariolo si impone per 100-108.

VARESE-VIRTUS BOLOGNA 100-108 (20-28, 27-28, 22-23, 31-29)