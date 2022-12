Basket, Serie A 2022/2023: Trieste supera Reggio Emilia 79-84 e lascia l’ultimo posto

La Pallacanestro Trieste supera a domicilio l‘Unahotels Reggio Emilia attraverso il punteggio di 79-84 nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023 di basket. In virtù di questo risultato la squadra friulana abbandona l’ultimo posto in classifica salendo a sei punti, mentre gli emiliani restano il fanalino di coda della graduatoria a quota quattro insieme a Treviso e Verona.

A realizzare i primi due punti della sfida è Anim per i padroni di casa, che viene subito sostenuto da un buon Cinciarini, bravo a muovere la retina per mantenere il naso davanti. La formazione ospite reagisce immediatamente e, con le giocate dei vari Ruzzier, Lever e Pacher, completa il sorpasso, riuscendo a chiudere il primo quarto in vantaggio 11-18. Nel secondo parziale sono sempre i friulani a condurre la gara, tanto da incrementare il gap di poco più di dieci lunghezze. Tale distanza persiste anche nei minuti successivi, così le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 26-36

Nella ripresa Trieste torna in campo con il piglio giusto, infatti, mette qualche altro punto di distanza tra sé stessa ed i rivali. Il grande mattatore di questa frazione è uno scatenato Bartley che, tra canestri e triple, si carica sulle spalle i suoi compagni di squadra, ma Reggio Emilia resiste e resta a -10 (46-56). Negli ultimi dieci minuti di gioco l’Unahotels tenta l’affondo finale per vincere la sfida ricucendo a -3, ma ad avere la meglio sono i friulani, che si impongono con un 79-84.

IL TABELLINO

REGGIO EMILIA-TRIESTE 79-84 (11-18, 15-28, 20-20, 33-28)