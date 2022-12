Napoli ritrova la vittoria contro Trento nella decima giornata di Serie A1 2022/2023. La squadra di Buscaglia batte 69-58 la compagine veneta. Top scorer dell’incontro Howard con 16 punti seguito da Uglietti che chiude con una doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi. Non bastano a Trento i 14 punti di Flaccadori e i 10 di Lockett e Udom. Napoli sale a una vittoria dalla zona play off in 10^ posizione con 4 vittorie e 6 sconfitte. La squadra di Molin resta ferma in 5^ piazza con 6 vittorie e 4 sconfitte.

Napoli inizia male nel primo quarto andando sotto prima 0-4 e poi 7-12. I padroni di casa entrano in partita negli ultimi minuti del primo periodo trovando un parziale di 9-3 chiudendo in vantaggio un quarto giocato non bene. 38% al tiro per i ragazzi di Buscaglia con il 44% dalla media distanza che bastano per trovarsi avanti nel punteggio 16-15. 53% al tiro per Trento che paga il black out nel finale. Sponda Napoli bene Davis e Howard con 5 punti a cui rispondono Flaccadori e Grazulis con 5 e 4 punti per la squadra di Molin.

Bene Napoli nel secondo quarto. I ragazzi di Buscaglia giocano meglio e trovano il massimo vantaggio sul 27-19. La partita sembra essere indirizzata verso i padroni di casa che però calano nel finale andando negli spogliatoi avanti di un solo punto sul 30-29. Male al tiro entrambe le squadre, 26% per Napoli e 28% per Trento, che trovano i punti dall’arco rispettivamente con 2 tiri da tre realizzati a testa. Zanotti trascina la squadra di Buscaglia con 8 punti. Sponda Trento bene Udom con 4 punti.

Si lotta punto a punto nel terzo quarto con Napoli che riesce a tenere il vantaggio andando al quarto quarto con 3 punti di vantaggio sul 48-45. Migliorano le percentuali di entrambe le squadre, i ragazzi di Buscaglia tirano con il 50% dal campo, Trento con il 42%. Howard e Uglietti trascinano Napoli con 6 punti a testa nel quarto. Tutto il quintetto della squadra di Molin viaggia verso la doppia cifra con Flaccadori con 10 punti e Grazulis, Locket e Udon che combinano 22 punti.

Nell’ultimo quarto Napoli regge agli attacchi di Trento e allunga in maniera definitiva chiudendo il match 69-58. Trascinatori della squadra di casa Uglietti e Howard che chiudono con 15 e 13 punti. Flaccadori continua la sua prestazione costante chiudendo con 12 punti che però non bastano a Trento per evitare la sconfitta.