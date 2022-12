Basket, Serie A 2022/2023: l’Olimpia Milano spazza via Sassari 63-92

L’Olimpia Milano spazza via la Dinamo Sassari mediante il netto punteggio di 63-92 nel match valevole per la nona giornata della Serie A 2022/2023 di basket. In virtù di questo successo la squadra allenata da Ettore Messina consolida la seconda posizione salendo a sedici punti, mentre i sardi restano a metà classifica a quota sei.

A sbloccare la partita ci pensa Davies con un appoggio a canestro, a cui fanno seguito altri punti da parte della formazione ospite che tenta di prendere subito il largo nel punteggio. I padroni di casa, dal loro canto, cercano di restare a contatto con gli avversari e, nel finale, Bendizius realizza quattro tiri liberi accorciando le distanze sul -2. Il botta e risposta a suon di triple tra Mitrou-Long e Jones chiude il primo quarto sul 20-22. Nel secondo parziale il club lombardo riparte con il piede giusto piazzando un break di 5-0 e costringendo i sardi a chiamare il time-out. Con gli scatenati Davies e Cabarrot l’Olimpia mette a referto un parziale di 6-28 e va a riposo sul 26-50.

Nella ripresa apre le marcature l’appoggio a canestro di Cabarrot, che poi si prende la scena infilando un paio di triple, lancia i suoi compagni verso un incredibile 13-0. Gli uomini guidati da Ettore Messina dominano ancora, incamerando un ulteriore vantaggio di altri dodici punti (20-32), che consente loro di rendere gli ultimi dieci minuti una pura formalità (46-82). Sassari fa quel che può per evitare altri danni e l’Olimpia porta a casa un nettissimo successo mediante un pesante 63-92

SASSARI-OLIMPIA MILANO 63-92 (20-22, 6-28, 20-32, 17-10)