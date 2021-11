Basket, Serie A 2021/2022: Varese batte Trieste 86-70, cronaca e tabellino

La Openjobmetis Varese batte 70-86 l’Allianz Trieste nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022. In virtù di questo successo il club lombardo sale a quattro punti ed abbandona l’ultimo posto in classifica, mentre i friulani restano a quota dieci.

La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di partita tant’è che, grazie ad uno scatenato Alessandro Gentile, prova subito a scappare via nel punteggio. I padroni di casa accennano una timida reazione, ma poco dopo subiscono nuovamente l’impeto offensivo di Trey Kell, che consente ai suoi compagni di chiudere il primo quarto sul 15-22. Nel secondo parziale l’Allianz si rifà sotto appoggiandosi alle giocate di Juan Manuel Fernandez, ma quest’ultimo nel confronto diretto con Alessandro Gentile ha la peggio. L’ex giocatore dell’Olimpia Milano, infatti, è decisivo nello spingere al riposo la sua squadra avanti 36-43.

Nella ripresa Trieste torna in campo con il giusto approccio, tanto da riacciuffare Varese ed imporre la temporanea parità. Grazulis e Delia sono in grande spolvero, ma il vero trascinatore dei friulani è Fernandez che, intorno alla metà del terzo quarto, mette a referto due triple consecutive che consegnano ai suoi le chiavi della sfida. Il vantaggio dei padroni di casa, però, dura poco infatti il terzo quarto termina in assoluta parità 59-59. Nell’ultima frazione Anthony Beane si carica la Openjobmetis sulle spalle e, insieme a Kell, porta al successo Varese che si impone su Trieste con il punteggio di 70-86.

TRIESTE-VARESE 70-86 (15-22; 21-21; 23-16; 11-27)