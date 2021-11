Basket, Serie A 2021/2022: Treviso supera Cremona 96-83, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

La Nutribullet Treviso batte 96-83-X la Vanoli Cremona nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022. In virtù di questo successo i veneti salgono a dieci punti in classifica, mentre i lombardi restano a quota 6.

I padroni di casa, dopo un avvio di partita in cuoi concedono l’iniziativa agli avversari, prendono pian piano in mano le redini del gioco e, trascinati da Tomas Dimsa, si portano in vantaggio. La formazione ospite reagisce, ma è comunque costretta a chiudere il primo quarto sotto 29-24. Nel secondo parziale la Vanoli, grazie alla coppia composta da Tres Tinkle e Jalen Harris, prima agguanta e poi supera gli avversari, i quali però sono bravi a restare aggrappati alla gara. Nel finale di primo tempo Matteo Imbrò realizza 6 punti consecutivi, è il club lombardo ad andare a riposo sul punteggio di 53-54.

Nella ripresa prosegue il serrato confronto tra le due compagini, che continuano a dare spettacolo a suon di sorpassi e contro-sorpassi. Questa volta, però, a trovare il guizzo è Treviso che, con le giocate di Henry Sims e Matteo Imbrò, termina il terzo quarto avanti 76-71. Cremona, dunque, si trova nuovamente costretta ad inseguire ma non riesce più a mettere in difficoltà i rivali. La Nutribullet, invece, continua a spingere incessantemente imponendosi 96-83 e portando a casa un importante successo.

TREVISO-CREMONA 96-83 (29-24; 24-30; 23-17; 20-12)

TREVISO: Russell 12, Sokolowski 9, Dimsa 23, Jones 7, Akele 1, Poser 0, Bortolani 7, Imbrò 11, Casarin 2, Chillo 2, Sims 22.

CREMONA: Agbamu 0, Harris 14, Sanogo 8, McNeace 11, Pecchia 0, Poeta 0, Spagnolo 13, Vecchiola 0, Tinkle 17, Cournooh 15, Miller 5.