Basket, Serie A 2021/2022: Sassari batte 85-79 la Fortitudo Bologna, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Jason Burnell - Foto: profilo ufficiale Facebook Sassari

Il Banco di Sardegna Sassari batte in rimonta la Fortitudo Bologna mediante il punteggio di 85-79 nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

PROGRAMMA TV 24^ GIORNATA

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

I primi punti della partita vengono realizzati dai padroni di casa che, ben presto, si trovano a fare i conti con la replica degli avversari. La formazione ospite, infatti, ribalta immediatamente il punteggio e cerca lo strappo costruendo un vantaggio di addirittura undici punti. Il primo quarto, dunque, si chiude sul 19-27. Nel secondo parziale i sardi hanno un approccio molto più aggressivo, che consente loro di ricucire lo svantaggio, almeno inizialmente. La Fortitudo, infatti, torna ad infilare un’importante serie di triple e va a riposo sul 47-54 a proprio favore.

Nella ripresa la Kigili Bologna riprende da dove aveva lasciato firmando un break di 5-0, ma Sassari non resta a guardare e reagisce nel miglior modo possibile. Con pazienza e caparbietà la formazione di casa, infatti, recupera punto su punto fino a completare l’agognato sorpasso proprio allo scadere del terzo quarto (68-67). Durante l’ultimo parziale i biancazzurri non hanno alcun problema nel contenere gli assalti finali degli avversari amministrando la partita. Sassari si impone 85-79 in rimonta.

IL TABELLINO

SASSARI-FORTITUDO BOLOGNA 85-79 (19-27; 28-27; 21-13; 17-12)