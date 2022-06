Basket, Serie A 2021/2022: l’Olimpia Milano vince gara-3, Virtus Bologna ko 94-82. Cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Shavon Shields - Foto LiveMedia/Simone Lucarelli

L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna mediante il punteggio di 94-82 nel match valevole per gara-3 della finale playoff del campionato di basket di Serie A 2021/2022. A questo punto la squadra di Ettore Messina è sul 2-1 complessivo nella serie Scudetto. Nicolò Melli MVP della partita con 22 punti e 5 rimbalzi.

A muovere per primo al retina è Shavon Shields con una bella tripla, alla quale prova a replicare Weems, che deve accontentarsi di soli due punti. I padroni di casa tentano di imporre sin da subito il loro ritmo portandosi avanti di nove lunghezze, costringendo gli emiliani a chiamare il time-out. Al ritorno in campo le V Nere cambiano l’inerzia della partita e si rifanno prepotentemente sotto, ricucendo il gap fino ai -2, ma chiudendo un incredibile primo quarto sotto 31-27. Nel secondo parziale il grande ex Daniel Hackett firma cinque punti consecutivi che consentono ai suoi di andare in vantaggio per la prima volta nel match, ma la replica di Nicolò Melli ristabilisce subito la parità. Il club lombardo accenna un’altra fuga, ma guadagna soltanto tre punti prima di andare a riposo (48-45).

Nella ripresa è sempre l’Olimpia Milano a restare in controllo della partita e, trascinata dagli scatenati Melli e Shields, mantiene anche un minimo vantaggio nello score. La Virtus Bologna, dal suo canto, non rimane a guardare e resta aggrappata alla gara almeno fino alla metà del terzo quarto. Da lì in poi la formazione guidata da Ettore Messina piazza un importante break, che la proietta verso il +10 (78-68). Negli ultimi minuti dell’incontro i campioni d’Italia in carica fanno quel che possono per tentare di ricucire il gap, ma i biancorossi amministrano con saggezza il loro vantaggio e portano casa la vittoria con lo score di 94-82, andando avanti 2-1 nella serie Scudetto.

IL TABELLINO

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA 94-82 (31-27; 17-18; 30-23; 16-14)

OLIMPIA MILANO: Melli 22, Grant 14, Rodriguez 8, Ricci 0, Biligha 2, Hall 0, Baldasso 3, Shields 19, Alviti 0, Hines 6, Bentil 8, Datome 12.

VIRTUS BOLOGNA: Tessitori 0, Mannion 0, Belinelli 14, Pajola 0, Alibegovic 3, Jaiteh 8, Shengelia 10, Hackett 18, Sampson 5, Weems 7, Teodosic 14, Cordinier 3.