Basket, Serie A 2021/2022: la Virtus Bologna batte Trento 102-88, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Giampaolo Ricci - Foto Fiba.basketball

La Segafredo Virtus Bologna batte 102-88X la Dolomiti Energia Trento nel match valevole per la prima giornata del campionato italiano di basket di Serie A 2021/2022 e conquista il suo primo successo stagionale.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

Reynolds apre la partita con una tripla a favore dei padroni di casa, ma nell’arco di pochi minuti gli emiliani prendono in mano le redini della partita, passando in vantaggio e realizzando un importante strappo. La Dolomiti Energia cerca di contenere i danni, ma già nel primo quarto il gap di ben tredici punti, poiché si chiude sul 17-30. Nel secondo parziale arriva una buona reazione dei trentini che inizialmente accorciano le distanze in maniera significativa, ma nel finale subiscono la rimonta della formazione ospite che va al riposo sul 56-43.

Nella ripresa la Virtus Bologna continua a dominare la partita, facendo oscillare il proprio vantaggio in una forbice tra i 15 ed i 25 punti. Trento non ha più la forza di reagire ed è costretta a cadere sotto i roboanti colpi degli straordinari Marco Belinelli e Kevin Hervey, che consentono ai campioni d’Italia di chiudere il terzo quarto sul 64-84. L’ultimo periodo, dunque, è solo una pura formalità per la Virtus Bologna, che amministra la gara e porta a casa il primo successo in campionato mediante lo score di 102-88.

IL TABELLINO

TRENTO-VIRTUS BOLOGNA 88-102 (17-30; 26-26; 21-28; 24-18)