Basket, Serie A 2021/2022: Cremona batte Treviso 74-67, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Tomas Dimsa - Foto Michele e Riccardo Gregolin

La Vanoli Cremona batte la De Longhi Treviso mediante il punteggio di 74-67 nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

PROGRAMMA TV 24^ GIORNATA

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

A mettere a referto i primi due punti della contesa sono i padroni di casa, che poi subiscono le offensive degli avversari, bravi a colpire in contropiede. La partita resta molto bloccata ed estremamente equilibrata, ma nel primo quarto è la squadra lombarda a dare l’impressione di avere qualcosa in più, tanto da chiudere sul 17-13. Nel secondo parziale le due formazioni continuano a dar vita ad una entusiasmante battaglia caratterizzata da sorpassi e controsorpassi che, alla fine, sorride alla De Longhi che va a riposo sullo score di 34-36.

Nella ripresa Treviso riprende esattamente da dove aveva lasciato piazzando un break di 6-0, che sembra indirizzare la sfida. La Vanoli, però, non è dello stesso avviso tant’è che si lancia in una bella rimonta, siglando un parziale di 22-17 che vale tre punti fi vantaggio alla fine del terzo quarto (56-53). Gli ultimi dieci minuti di gioco regalano tensione e spettacolo, poiché le due squadre lottano punto su punto per provare a prevalere. A pochi secondi dalla fine si ritrovano sul 67 pari, ma con un guizzo Cremona riesce a piazzare la zampata decisiva portando a casa il successo in 74-67.

IL TABELLINO

CREMONA-TREVISO 74-67 (17-13; 17-23; 22-17; 18-14)