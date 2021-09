Basket, Sassari-Cremona oggi in tv: orario e diretta streaming Supercoppa 2021

by Andrea Bellini

Ousmane Diop, Dinamo Sassari 2018-2019 - Foto Luigi Canu/fiba.basketball

Come vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Basket Cremona, sfida valida per la prima giornata del girone B della Supercoppa 2021 di basket. Al PalaSerradimigni va in scena la partita che chiude la prima giornata della competizione: i padroni di casa hanno vinto la competizione nel 2019, riusciranno nell’impresa di ripetersi? Di sicuro cercheranno di partire bene, davanti al loro pubblico, ma gli ospiti vorranno ben figurare nella prima uscita stagionale ufficiale. L’appuntamento è alle 21 di quest’oggi, sabato 4 settembre. La diretta streaming è affidata, previo abbonamento, a Discovery + ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in diretta e commenti post partita.

