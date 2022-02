Basket, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia si vendica dell’Islanda, finisce 95-86 al PalaDozza

by Antonio Sepe

Nicolò Mannion - Foto "Fiba.basketball"

L’Italia sconfigge agevolmente l’Islanda nella sfida valida per la quarta giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. La selezione di coach Sacchetti coglie subito l’opportunità di riscattarsi dopo la sconfitta al secondo supplementare di giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur e s’impone per 95-86. Al PalaDozza di Bologna, gli azzurri partono a rilento ma poi salgono in cattedra fino a dilagare nel finale. Grazie a questa vittoria, inoltre, si riportano in seconda posizione alle spalle della Russia. Miglior realizzatore del match l’islandese Fridriksson con 30 punti, mentre per l’Italia Amedeo Della Valle (26).

CRONACA – Avvio di match in salita per l’Italia, costretta ad inseguire già dal primo quarto e per alcuni tratti in balia del gioco degli avversari. Nonostante un Hlinason non devastante quanto quello di giorni fa, uno scatenato Fridriksson segna 17 punti solo nel primo tempo e si carica sulle spalla l’Islanda. Con il passare dei minuti, però, gli azzurri salgono di livello e non appena iniziano le rotazioni ne approfittano. Forte di una panchina più lunga, l’Italia disputa un grande secondo quarto e respinge gli avversari a +8. Sugli scudi Della Valle, autore di ben 15 punti, e il solito Mannion, anche lui in doppia cifra. All’intervallo, i ragazzi di coach Sacchetti sembrano essere in controllo del match e danno l’impressione di poter essere superiori agli islandesi. Nella ripresa, tutto ciò viene confermato e l’Italia di Sacchetti è nettamente la miglior squadra in campo. Il terzo parziale incorona Michele Vitali, che manda a bersaglio triple su triple e si conferma un cecchino anche in lunetta. Infine, nel parziale decisivo, gli azzurri dilagano e sugellano la vittoria arrivando a segnare ben 95 punti.

TABELLINO ITALIA-ISLANDA (95-86)

ITALIA: Della Valle 26, Mannion 16, Pajola 6, Tessitori 8, Vitali 17, Biligha 6, Tonut 5, Flaccadori 4, Spagnolo 0, Alviti 4, Akele 3, Gaspardo N.E..

ISLANDA: Ermolinskij 6, Fridriksson 30, Gudmundsson 16, Hlinason 14, Steinarsson 8, Bjornsson 0, Jonsson 8, Olafsson 3, Thornbjarnason 0, Thorsteinsson 2, Palsson N.E., Hermansson N.E..