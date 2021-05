Basket, Pozzecco e Sassari si dividono: “Sarò per sempre uno di voi”

by Davide Triolo

Gianmarco Pozzecco - Foto Niccolò Caranti - CC-BY-SA-3.0

“Ringraziamo Gianmarco per il lavoro svolto in queste tre stagioni sulla panchina biancoblu, nonostante oggi le nostre strade si separino i due trofei vinti insieme, la Fiba Europe Cup e la Supercoppa Italiana 2019, sono pagine della storia della Dinamo che resteranno sempre patrimonio comune. A Gianmarco l’augurio per un brillante prosieguo di carriera“. Questo è il contenuto della nota ufficiale divulgata dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari tramite i propri canali ufficiali, in relazione alla rottura del legame professionale con Gianmarco Pozzecco. L’ex cestista italiano e attuale coach ha risposto repentinamente all’annuncio della società sarda, dimostrando particolare affezione alla causa: “Voglio ringraziarvi, grazie a tutti. Per sempre uno di voi”.