Basket, Pozzecco negli Usa per Banchero: “Ha una fisicità pazzesca, venuti qui per conoscerlo”

“Ho conosciuto Banchero al volo. L’ho visto nell’allenamento delle quattro, prima della gara delle sette. E’ stato molto carino. Siamo venuti qua per conoscerlo e per farci conoscere. Lo incontrerò con calma e un po’ meglio”. Parla così, ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, il ct dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco, volato negli Usa per incontrare Paolo Banchero. “La cosa impressionante è che è arrivato a tre assist dalla tripla doppia. Ha fatto 20 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. Ha una fisicità pazzesca”, ha detto il commissario tecnico. Al termine del match perso dai suoi Orlando Magic contro i Milwaukee Bucks ha risposto ad una domanda anche il prodotto di Duke University: “L’ho soltanto salutato. Ci incontreremo”.