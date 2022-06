Basket, Pozzecco debutta con una sconfitta: la Slovenia batte l’Italia 90-71

by Antonio Sepe

Achille Polonara - Foto "Fiba.basketball"

Cronaca e tabellino di Italia-Slovenia, amichevole di lusso tra gli Azzurri di coach Pozzecco, alla prima sulla panchina della Nazionale, e i campioni d’Europa in carica di basket. Successo agevole per gli sloveni, trascinati da Luka Doncic e dai fratelli Goran e Zoran Dragic, che rispettano il pronostico della vigilia e trionfano per 90-71. L’Italia oppone resistenza solo nel primo quarto, poi si arrende alla superiorità degli avversari. Non mancano comunque le note positive, Woldetensae e Okeke su tutti.

TUTTI GLI IMPEGNI ESTIVI DELLA NAZIONALE

RIVIVI LA DIRETTA

LA PARTITA – Avvio sorprendente da parte degli azzurri, che nel primo quarto tengono testa agli avversari, nei limiti del possibile. La Slovenia è oggettivamente più forte e marcare un giocatore dal fisico di Tobey è impossibile, così come limitare Goran e Zoran Dragic quando si accendono. Fortunatamente Doncic non entra subito in partita e l’Italia trova la via del canestro a più riprese. A segno Petruccelli e Tonut, ma soprattutto Della Valle, il quale firma addirittura i punti del provvisori -2 che costringe il coach avversario al time out.

Purtroppo l’entusiasmo si spegne nella seconda frazione, quando gli sloveni salgono in cattedra e dilagano. L’Italia segna appena 13 punti, ma si gode un gran Woldetensae, che all’esordio in nazionale si mette subito in mostra, permettendosi addirittura di rubare palla a Doncic e appoggiare in contropiede. Per la stella dei Dallas Mavericks, tuttavia, si tratta dell’ago nel pagliaio visto che le sue giocate illuminano Trieste. Canestri, assist e magie varie sono all’ordine del giorno nel quarto, in cui la Slovenia fa praticamente quello che vuole e va al riposo avanti di 16.

Nella ripresa il copione non cambia e la Slovenia continua a dominare, segnando da ogni dove e concedendo pochissimo agli avversari. Basti pensare che l’Italia segna appena 11 punti (di cui tre triple, perciò quattro canestri totali) mentre gli avversari toccano il massimo vantaggio di +29. La verità è che, per quanto il punteggio sia caratterizzato da errori e imprecisioni varie degli azzurri, a grandi linee rispecchia la differenza di valori in campo.

Per l’Italia però non è una disfatta, anzi nel parziale finale c’è da sorridere eccome. Leonardo Okeke, classe 2003 che gioca in A2, dimostra di non sentire per nulla la pressione e segna fin da subito. Protagonista anche Woldetensae, che appare molto a suo agio e vola in doppia cifra. Canestri che ovviamente contano poco ai fini del punteggio (anche se perdere di 20 non è come perdere di 30, per certi versi), ma che lasciano ben sperare anche in vista del futuro. La Slovenia vince 90-71.

TABELLINO ITALIA-SLOVENIA 71-90

Italia: Spissu 8, Tonut 5, Polonara 12, Severini 7, Petrucelli 6, Della Valle 6, Flaccadori 5, Udom 2, Lever 0, Caruso 0, M. Vitali 0, Okeke 7, Akele 0, Woldetensae 13.

Slovenia: G. Dragic 11, Muric 9, Tobey 6, Z. Dragic 8, Doncic 12, Rupnik 0, Nikolic 8, Blzic 6, Hrovat 6, Dimec 8, Glas 3, Macura 4, Cebasek 9.