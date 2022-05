Basket, playoff Serie A2: Scafati in finale, Piacenza battuta 77-59 in gara-5

by Michele Muzzarelli

Logo LNP

La Givova Scafati è la seconda finalista del tabellone argento dei Playoff 2021/2022 della Serie A2 di basket. La vittoria in gara-5 su Piacenza per 77-59 vale infatti l’accesso alla finale contro Cantù, ultimo scoglio nella corsa alla promozione in A1. Un successo netto quello di Scafati, con i 19 punti di Clarke che hanno reso tutto molto più facile.

RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE

La cronaca – Grande equilibrio nei primi minuti del match, con Scafati che si affida soprattutto a Clarke come terminale offensivo. Piacenza però risponde colpo su colpo e mette anche il naso avanti nel punteggio in un paio di occasioni, prima del break dei padroni di casa che chiudono il primo quarto in vantaggio 23-19. E’ però il secondo quarto a scavare un gap importante in favore di Scafati, che proprio grazie a Clarke arrivano per la prima volta alla doppia cifra di vantaggio sul 31-21. Piacenza prova a reagire, ma le percentuali non sono dalla parte degli emiliani e così a metà gara Scafati va a riposo sul 46-31 con 15 lunghezze di margine.

Il terzo quarto riparte nel segno di Clarke, con due triple che mettono subito le cose in chiaro e allontanano i sogni di rimonta di Piacenza. Si accende poi Rossato, che porta Scafati sul +20 chiudendo di fatto la partita con dieci minuti di anticipo. L’ultimo quarto diventa ben presto un’esibizione agonistica, con diversi minuti di “garbage time” fino alla sirena finale che fa partire la festa di Scafati e dei suoi tifosi.

Il tabellino di gara-5

Givova Scafati: Mobio 6, Cucci 3, Monaldi 6, Cournooh 10, Rossato 10, Clarke 19, De 6, Parravicini, Perrino, Grimaldi, Daniel 12, Ikangi 5.

UCC Assigeco Piacenza: Bellan 8, Querci, Guariglia 6, Pascolo 12, Gajic 7, Galmarini 2, Devoe 15, Seck, Kohs 4, Sabatini 5.