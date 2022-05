Basket playoff Serie A2, Rodriguez abbatte Chiusi, Treviglio si porta sull’1-1: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Jeremiah Wilson - Foto profilo ufficiale San Giobbe Basket

La cronaca e il tabellino di Umana Chiusi-Gruppo Mascio Treviglio, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. La sfida è tirata e di alto livello, con gli ospiti a vincere con un gran secondo tempo trascinati da Rodriguez, top scorer di serata con 24 punti: il risultato finale è di 87-96 che vale l’1-1 nella serie.

LA PARTITA – Le prime schermaglie tra Wilson e Langston sbloccano il punteggio, e nella seconda metà del parziale arrivo lo strappo di Chiusi proprio con Wilson, che realizza sette punti consecutivi prima del ritorno di Treviglio finalizzato dalla tripla di Lombardi (17-17); ancora Wilson realizza la schiacciata che chiude il primo quarto (19-17). Il secondo quarto è fotocopia del primo, con Chiusi che in un certo momento prova un piccolo allungo (36-31), ma Treviglio risponde subito: si va all’intervallo lungo sul 48-45. Le cose cambiano decisamente nel terzo quarto, dove Treviglio trova il sorpasso e anche a sua volta un allungo sul 67-73. In avvio di quarto quarto, gli ospiti toccano il +8 (70-78), ma Chiusi con un grande sforzo si riporta a ridosso (77-79), fino a quando, negli ultimi 120″, Rodriguez sale in cattedra, piazza una decina di punti conditi da due triple pesantissime e chiude i conti.

TABELLINO

CHIUSI: 21 Medford, 15 Wilson, 11 Musso, 10 Criconia, 9 Pollone, 9 Ancellotti, 8 Raffaelli, 4 Fratto

TREVIGLIO: 24 Rodriguez, 16 Langston, 15 Corbett, 12 Lombardi, 10 Sacchetti, 7 Miaschi, 6 D’Almeida, 6 Reati