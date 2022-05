Basket Playoff Serie A2 2022, gara-1 quarti Verona-Mantova 68-64: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Scaligera Basket Verona - Foto profilo ufficiale Facebook

La Tezenis Verona batte 68-64 la Staff Mantova nella sfida di gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Gli ospiti chiudono in vantaggio la prima metà di partita, ma gli scaligeri ribaltano il risultato nella ripresa e si portano in vantaggio nella serie. Tra i padroni di casa spiccano i 17 punti di Francesco Candussi, mentre agli ospiti non bastano Lagana (18 punti) e un Potts scatenato dall’arco (16 punti, 5/9 da tre). Di seguito, la cronaca e il tabellino della partita.

LA PARTITA

Rosselli sblocca il punteggio (2-0), ma Mantova si porta subito in vantaggio (2-5) e con le triple di Potts prova ad allungare (10-15). Gli scaligeri però rimangono in scia e con il canestro di Johnson chiudono il primo quarto sotto di un punto (14-15). Nel secondo quarto Candussi riporta avanti i padroni di casa (16-15), ma la tripla di Potts rilancia Mantova (20-22), che allunga (20-27). Verona prova a riavvicinarsi nel finale e va negli spogliatoi sotto di quattro lunghezze (25-29).

Nel terzo quarto Verona prova subito a cambiare marcia (28-29), ma gli ospiti sembrano tenere in mano le redini del gioco (33-42). La tripla di Anderson però riattiva gli scaligeri (36-42), che tornano sotto (40-42) e completano il sorpasso con il canestro di Grant (45-44), salvo poi incassare un’altra tripla di Potts (45-47). Nel quarto quarto Mantova prova a piazzare un nuovo allungo (49-54), ma i padroni di casa rispondono (54-54) e scappano via a loro volta (62-54). Gli ospiti accorciano le distanze (62-57), ma gli scaligeri non si fanno sorprendere e si aggiudicano la partita (67-64).

IL TABELLINO

TEZENIS VERONA-STAFF MANTOVA 68-64 (14-15, 11-14, 20-18, 22-17)

VERONA: Anderson 14, Caroti 5, Rosselli 12, Johnson 11, Grant 4, Pini, Udom 2, Adobah, Nonkovic, Candussi 17, Casarin 2, Spanghero.

MANTOVA: Stojanovic 12, Cortese 11, Potts 16, Lagana 18, Maspero, Basso, Iannuzzi 4, Spizzichini 3, Ferrara, Brusini, Lo.