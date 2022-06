Basket, Playoff Serie A2 2022: Cantù sconfigge Scafati e trascina la serie a gara-4

by Antonio Sepe

Zack Bryant - Foto profilo ufficiale Facebook Pallacanestro Cantù

La cronaca e il tabellino di Acqua S. Bernardo Cantù-Givova Scafati, sfida valida come gara-3 della finale del Tabellone Argento dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. I padroni di casa trionfano con il punteggio di 79-68 ed annullano il primo match. Gara equilibrata per poco più di 30 minuti, con le due squadre separate da un gap minimo. Nell’ultimo quarto, tuttavia, Cantù ha inanellato un parziale di 16-0 che di fatto ha messo fine alla partita. Si va dunque a gara-4, con Bayehe e compagni determinati a far valere ancora il fattore campo.

RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI

RIVIVI LA DIRETTA

LA PARTITA – Ottima partenza dei padroni di casa, che nel segno di Bayehe si issano sul +8 dopo pochi minuti, dando l’impressione di voler mettere subito in chiaro le proprie intenzioni. Scafati però non accusa il colpo e soprattutto non molla, anzi grazie ad un parziale di 10-4 accorcia le distanze e chiude il quarto ad una sola lunghezza di ritardo. Nella seconda frazione le due squadre vanno a folate: prima Cantù inanella un parziale di 8-0, costringendo gli avversari al time out; poco dopo i ruoli si invertono ed è la squadra di casa a fermare il gioco dopo un parziale di 8-2. Per il resto del quarto, si segna con molta più facilità rispetto a quanto visto finora ma il risultato non ne risente. Cantù rimane infatti sempre al comando ed oscilla tra il +5 ed il +3. All’intervallo lungo saranno proprio 5 i punti di vantaggio per Bayehe e compagni.

Nella ripresa le due squadre continuano ad avanzare punto a punto e nessuna delle due riesce nel tentativo di fuga. A dir la verità è sempre Cantù ad essere avanti, con gli ospiti che si destreggiano tra la parità e qualche punto di ritardo. Con soli 10′ da giocare, comunque, l’Acqua S. Bernardo ha solamente tre lunghezze di vantaggio. Tutto cambia nell’ultimo e decisivo quarto. Scafati parte bene ed opera il sorpasso grazie a quattro punti di fila. Cantù risponde però con uno straordinario parziale di 16-0 che di fatto mette un punto esclamativo sulla gara. L’inerzia del match è infatti dalla parte di Da Ros e compagni, che amministrano il vantaggio fino alla fine e vincono di 11. Si andrà a gara-4.

TABELLINO CANTU’-SCAFATI 79-68

CANTU’: Da Ros 17, Bayehe 14, Stefanelli 11, Allen 10, Nikolic 9, Severini 6, Cusin 6, Vitali 2, Bryant 2, Bucarelli 2, Tarallo N.E., Borsani N.E.

SCAFATI: Daniel 14, Rossato 13, Cournooh 10, Clarke 8, Mobio 7, Monaldi 6, Cucci 5, De 4, Parravicini 1, Ikangi 0.