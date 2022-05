Basket, playoff Serie A2 2021/22: 65-66 tra Cento e Pistoia, i toscani si portano sul 2-2 nella serie

by Simone Caravano

Matteo Berti - Foto benedettoxiv.it

Termina 65-66 il match tra Tramec Cento e Giorgio Tesi Group Pistoia, valevole per gara-4 dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 2021/2022. Un risultato prezioso per Pistoia quello ottenuto alla Milwaukee Dinelli Arena, che permette ai toscani di portarsi sul 2-2 nella serie.

Per i padroni di casa buona prestazione di Zilli autore di 17 punti, così come di James con 9 punti realizzati. Per gli ospiti invece ottima partita di Wheatle con 18 punti messi a segno e di Utomi con 17 punti.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

In avvio di partita i padroni di casa partono bene e si portano subito avanti, grazie ai canestri Tommasini e James. Pistoia però non ci sta e nella seconda parte del primo quarto, riesce a reagire portandosi a ridosso degli avversari e concludendo indietro di solo un punto, 16-15, il primo spicchio di partita. Nel secondo quarto si scatena Utomi che, grazie ai suoi canestri, permette a Pistoia di portarsi avanti nel punteggio. Tuttavia Cento riesce a rispondere colpo su colpo agli avversari, per merito anche di un’ottima prestazione da due di Zilli. Il parziale quindi si caratterizza per un grande equilibrio in campo, concludendosi con il punteggio di 14-15 per Pistoia. Mentre nel compiuto totale all’intervallo si va negli spogliatoi sul risultato di 30-30, grazie a due tiri liberi di Johnson che permettono agli ospiti di pareggiare in extremis.

Nel terzo quarto regna ancora l’equilibrio tra le due compagini, con continui ribaltamenti di fronte e alternanza di canestri vincenti. Tuttavia è Cento la squadra che più volte tenta di staccare gli avversari, con le triple di Tommasini nella prima parte del parziale e i tiri da due di Gasparin nella seconda metà del quarto. Nonostante ciò Pistoia riesce a rimanere attaccato nel punteggio, con i canestri di Wheatle e Magro, chiudendo il terzo quarto a meno sei nel risultato complessivo 48-42 e in quello del parziale 18-12. Nell’ultimo quarto Pistoia prova la rimonta, con un grande Riismaa e un ottimo Johnson. Inizialmente Cento riesce a tenere a distanza gli avversari, però proprio negli ultimi istanti di partita si fa raggiungere e superare. A poco più di cinque secondi dalla fine, infatti, Johnson segna da due il canestro decisivo, che porta Pistoia a vincere il match sul punteggio di 66-65. Una grandissima rimonta, dunque, per i toscani, certificata anche dal punteggio del quarto parziale terminato 24-17.