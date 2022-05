Basket, playoff Serie A2 2021/2022: Verona in extremis con Mantova anche in gara-2, cronaca e tabellino

by Giorgio Billone

Scaligera Basket Verona - Foto profilo ufficiale Facebook

Seconda vittoria al cardiopalma per Verona contro Mantova nei playoff di Serie A2 di basket. Gara-2 va ancora alla formazione scaligera, peraltro con un punteggio analogo a quello dell’esordio. Dal 68-64 di un paio di giorni fa si passa al 68-65 di stasera, frutto di una super rimonta nel finale davvero insperata. Può disperarsi la formazione lombarda, che adesso sposta tra le mura amiche la serie per gara-3 e, se vinta, gara-4, tre match point invece per i veneti per approdare al prossimo turno.

Il primo canestro è ospite con Cortese, quindi Johnson risponde a Potts ed è 5-5 con due grandi triple. Dopo la tripla di Grant per la parità a quota 15, in extremis Basso trova il canestro del 15-17 con cui si chiude il primo quarto. Altre triple come se piovesse nel secondo quarto: a Grant risponde Stojanovic per il nuovo vantaggio di Mantova sul 20-22. Lagana subisce fallo dopo aver segnato un canestro spettacolare e con il gioco da tre allunga per gli ospiti sul 20-27, altri tre punti arrivano poco prima della sirena con Potts che subisce fallo mentre tirava dall’arco guadagnandosi tre liberi. 31-39 dopo i primi due quarti, si rientra sul parquet per il terzo quarto e trascinati da Grant e Johnson gli scaligeri accorciano fino al -2. Si arriva agli ultimi decisivi dieci minuti partendo dal 51-55, c’è una prodigiosa rimonta da parte dei padroni di casa che con Candussi e Johnson raddrizzano tutto per poi far esplodere il palazzetto di casa con il canestro decisivo di Anderson.

IL TABELLINO

TEZENIS VERONA-STAFF MANTOVA 68-65 (15-17, 16-22, 20-16, 17-10)

TEZENIS VERONA Pini 14, Johnson 13, Grant 10, Rosselli 0, Casarin 8, Candussi 6, Caroti 5, Adobah ne, Nonkovic ne, Anderson 10, Spanghero 2, Udom 0. Coach: Ramagli.

STAFF MANTOVA Laganà 6, Potts 12, Iannuzzi 13, Cortese 6, Ferraran ne, Mastellari 0, Lo ne, Maspero 6, Basso 2, Brusini ne, Stojanovic 20. Coach: Valli.